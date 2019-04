Slavia - Chelsea: Tým už je v Praze! Sledujte dění před čtvrtfinále EL ONLINE | iSport.cz

19:00 K hotelu v centru Prahy dorazil autobus s týmem kolem 18:45. Hráči vešli dovnitř zadním vchodem, kde už byly připraveny zábrany, aby za nimi nemohl nikdo z přítomných fanoušků. I tak se s nimi ale ochotně několik hráčů vyfotografovalo a podepsalo.

Na hráče Chelsea čekalo u hotelu několik desítek fanoušků • Foto Barbora Reichová / Sport

18:15 FOTO: Chelsea přiletěla do Prahy

18.05 Mezitím v Edenu už probíhá tisková konference Slavie. Na tu kromě trenéra Jindřicha Trpišovského a obránce Vladimíra Coufala dorazil i předseda představenstva červenobílých Jaroslav Tvrdík.

Chelsea dorazila do Prahy! Podívejte se na přílet Hazarda a spol. 1080p 720p 360p REKLAMA

17:45 Výprava londýnské Chelsea už je v Praze! V 17:45 dosedl letecký speciál s týmem na plochu pražského letiště. Na hráče čekal přímo na runwayi přistavený autobus, který tým odvezl na hotel.

16:45 V Edenu už začal předzápasový trénink Slavie! Od osmnácti hodin pak je na programu tisková konference Pražanů.

16:25 Fanoušky Chelsea pozdravili v kratičkém videu z letadla Eden Hazard a Gonzalo Higuaín.

16:10 Co si o současné situaci Chelsea myslí britský novinář z deníku The Guardian Nick Ames? V rozhovoru pro iSport Premium žurnalista popisuje důvody napjatého vztahu hráčů s koučem Sarrim či anglický pohled na Slavii a český fotbal obecně.

Chelsea bere Slavii vážně, říká britský novinář. Skončí v klubu Sarri? A ztrácí Abramovič zájem? Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

16:00 Výprava Chelsea už je v letadle, na klubovém Instagramu se vyfotili Brazilci Willian a David Luiz. Příští zastávka? Praha!

15:50 Chelsea ve své mobilní aplikaci vybrala tři klíčové souboje zítřejšího duelu. Jaké to jsou? Giroud vs. Ngadeu, Barkley vs. Stoch a Hazard vs. Kúdela. Na kolik z nich ve čtvrtek v Edenu skutečně dojde?

15:25 Slavii zítra bude na stadionu chybět část Tribuny Sever. UEFA ji potrestala za výtržnosti fanoušků v utkání s Genkem uzavřením některých sektorů, zhruba 1900 míst tak zůstane v Edenu prázdných. Klub na sociálních sítích vyzývá ostatní příznivce, aby přišli včas a vyvarovali se nevhodnému chování.

🔴⚪ Už zítra čeká Slavii čtvrtfinálový zápas @EuropaLeague proti slavné Chelsea! Žádáme fanoušky, aby se řídili pokyny k zápasu ⤵️

🚶🏟 ‍Přijďte včas a správným vchodem.

🚫 Vyvarujte se nevhodného chování

👏 A fanděte, prosíme, slušně. Díky moc!#slachel pic.twitter.com/HXGesYzRpH — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 10. dubna 2019

15:05 Slavia se s Chelsea ještě nikdy v klubové historii neutkala, proti anglickým soupeřům zatím vyhrála jediné z devíti utkání (v roce 2000 s Leedsem). Na půdě Arsenalu naopak v roce 2007 utrpěla svou historicky nejvyšší pohárovou porážku (0:7).

14:45 Věděli jste, že v Chelsea dříve působil i Miroslav Stoch, současný ofenzivní lídr Slavie? Přečtěte si jeho londýnský příběh!

14:30 A Chelsea má nabitý program, ještě v pondělí večer hrála v silné sestavě ligové utkání s West Hamem (2:0). Zítra se představí v Edenu a už o další tři dny později ji čeká duel na půdě Liverpoolu.

"Nedokážu pochopit rozhodnutí Premier League, protože jedeme do Prahy jako anglický tým. Je divné, že jsme museli hrát v pondělí, ale musíme se s tím prostě vyrovnat," podotkl kouč Sarri. Dá se tak očekávat, že šedesátiletý Ital nechá některé opory v čele Hazardem ve čtvrtek odpočívat.

14:20 Otázkou zůstává, jestli se právě Hazard českým fanouškům ve čtvrtek ukáže. V současném ročníku Evropské ligy zatím odehrál pouze 118 minut, třeba do dvou zápasů osmifinále proti Dynamu Kyjev nezasáhl vůbec. Trenér Sarri jej využívá především v Premier League.

14:00 Zahraniční média mezitím opět řeší situaci kolem největší hvězdy Chelsea Edena Hazarda, už několik měsíců se mluví o jeho letním přestupu do Realu Madrid. Španělský deník AS píše, že belgický fotbalista je se slavným klubem i koučem Zidanem v podstatě na všem domluvený.

Problém je v přestupové částce, Chelsea údajně požaduje alespoň 100 milionů liber (bezmála 3 miliardy korun). Real je však ochotný zaplatit maximálně "jen" 78 milionů liber (2,3 miliardy korun), Hazardovi totiž v roce 2020 končí současná smlouva.

13:45 "Ať dělají radost hráčům i fanouškům," napsal k k nově vyzdobeným střídačkám na Twitteru předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík. Jak vypadala jejich instalace?

13:30 Slavia se na očekávaný zápas pečlivě chystá, lehkou modernizací prošel i její stadion. Před soubojem s Chelsea byly v Edenu namontovány nové sedačky na střídačkách, pochopitelně v červenobílých barvách.

Nové sedačky už jsou v Sinobo Stadium na svém místě! 💺🔛🏟️

📰Více info na webu ⤵️https://t.co/iLQfgM9k8k pic.twitter.com/4NVbeXG7Vy — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 10. dubna 2019

13:20 Jak vypadá dnešní oficiální program před čtvrtfinále Evropské ligy? V 16.30 začne v Edenu trénink Slavie, o hodinu a půl později pak tisková konferece kouče Pražanů Jindřicha Trpišovského a vybraného hráče lídra české ligy. Trenér Chelsea Maurizio Sarri by měl před novináři promluvit v 18.45.

13:00 Fotbalisté Chelsea si naposledy před čtvrtečním střetem se Slavií zatrénovali, dopoledne se protáhli v tréninkovém centru v Cobhamu. Poté se už pomalu začali chystat na cestu do Prahy, kam by měli dorazit před 18. hodinou. V Edenu předzápasový trénink zrušili, dopoledne by se měli jen podívat na stadion.