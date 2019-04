Slavia - Chelsea: přílet i hotel. Sledujte dění před čtvrtfinále EL ONLINE | iSport.cz

Osmnáctiletý Callum Hudson-Odoi z londýnské Chelsea byl nominován do reprezentace Anglie na duely kvalifikace EURO 2020 proti České republice a Černé Hoře • Reuters

Cesar Azpilicueta v bagu na tréninku Chelsea před odletem do Prahy • Reuters

Olivier Giroud na tréninku Chelsea před odletem do Prahy • Reuters

Eden Hazard na posledním tréninku Chelsea před odletem do Prahy • Reuters

Další svátek fotbalu na českém území se blíží. Do české metropole dorazí ve středu anglický gigant Chelsea. Fotbalové ikony v čele s belgickým fantomem Edenem Hazardem odehrají v pražském Edenu ve čtvrtek čtvrtfinále Evropské ligy se Slavií. Do Prahy přiletí celek italského trenéra Maurizia Sarriho dnes kolem 18:00. Na iSport.cz můžete sledovat ONLINE dění kolem Chelsea a jejího příletu do Prahy!