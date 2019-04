Trucující brankář, mistři světa i možná posila Realu. Hvězdy Chelsea na Slavii | iSport.cz

Eden Hazard (28 let)

- v Chelsea od roku 2012

- v sezoně 2018/2019 odehrál 42 zápasů a vstřelil 19 gólů

- tržní cena: 3,84 miliardy korun

Největší hvězda. Tahoun, který v pondělním zápase s West Hamem (2:0) vstřelil obě branky. Proti Slavii zřejmě ale nenastoupí. V Evropské lize odehrál pouhých 118 minut, naposledy nastoupil na posledních dvacet na hřišti Malmö. Pro české fanoušky by to však byla poslední šance vidět Hazarda v dresu Chelsea. Dlouhodobě se totiž spekuluje o jeho přestupu do Realu Madrid a podle informací britských médií je on sám letnímu přestupu do španělského velkoklub víc než nakloněn.

Eden Hazard skóroval v nastavení a vybojoval bod pro Chelsea • Foto Reuters