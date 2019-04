Tvrdík o fanoušcích: S Chelsea nulová tolerance! Trpím s těmi, co nemohou | iSport.cz

UEFA potrestala Slavii za únorový zápas EL s Genkem, při němž fanoušci házeli předměty na hřiště. Pro duel s Chelsea tak zůstanou tři sektory na proslulé Tribuně Sever prázdné. „Rád bych otevřeně řekl, že jako vedení klubu jsme trest přijali,“ poznamenal Tvrdík.

Za co konkrétně byl lídr FORTUNA:LIGY suspendován? „Za vulgární napadení představitelů UEFA, za celkem čtrnáct vhozených předmětů na plochu (kelímky, zapalovače, baterky). Ve dvou případech došlo k zasažení rozhodčího, v jednom případě hráče. Pro to nemáme žádnou toleranci. Dostali jsme i trest za stání fanoušků na schodech a za použití pyrotechniky,“ vypočítával Tvrdík.

I proto vedení Slavie v minulých dnech jednalo s fanouškovskými sdruženími a nakonec vydalo společné prohlášení. „Jsem naplněn mírným optimismem, že máme společnou pozici. Na zítřejším zápase platí nulová tolerance,“ podotkl Tvrdík. Budoucnost klubu podle něj je právě v dialogu s fanoušky.

Předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík promluvil na tiskové konferenci před úvodním utkáním čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy s londýnskou Chelsea







„Fotbal nás musí bavit. Nechci kvůli čtrnácti jednotlivcům vysvětlovat například neslyšícím, že se nedostanou na zápas. Kvůli těm jednotlivcům jsem to musel vysvětlovat dvěma tisícům fanoušků. Vedeme kampaň, aby zítřejší zápas proběhl ve vysoké kultuře, a věřím, že se nám to společně podaří,“ vysvětlil šéf Slavie.

Pomoct by tomu měly další kroky, vedení s fanoušky zatím nenašlo úplnou shodu třeba v otázce stání na schodech v kotli. „Stadion je specifický, jde o problematickou situaci. I proto se schody natírají nažluto, chceme, aby zítra zůstaly volné. Situaci budou řešit pořadatelé, každý druhý bude žena,“ vysvětlil Tvrdík.

A do budoucna? Slavia plánuje zřídit výbor pro komunikaci s fanoušky, do kterého již pozvala například Lukáše Valu (dřívější lídr fanoušků z Tribuny Sever známý pod přezdívkou Strašák). Pokud to bude nezbytné, klub podle Tvrdíka sáhne i k razantnímu postupu. „Jsme připravení vybavit stadion novými kamerovými systémy umožňujícími identifikaci nebo pracovat například se zákazem vstupu na stadion,“ uvedl předseda představenstva Pražanů.

Současná situace, kdy se na tribunu nakonec nedostanou fanoušci, kteří už měli zakoupené vstupenky, jej hodně mrzí. „Je to velmi těžké. Mezi příznivci panuje míra rozhořčení. Trpím s lidmi, kteří nemají možnost na zápase být. Jen dnes jsem měl od rána 150 telefonů s prosbou,“ dodal Tvrdík.

A zároveň vyhlíží pozitivnější zítřky. „Věřím, že v létě budeme hrát čtvrté předkolo Ligy mistrů a pak v základní skupině přivítáme velkého soupeře. A že to bude před plným stadionem, ne před zavřenou tribunou,“ uzavřel.

