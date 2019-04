Trpišovský: Souček je náš Hazard. Chelsea? Příprava lehčí než na Genk | iSport.cz

Jak příprava na Chelsea vypadala?

„Tentokrát je to o něco jednoduší než třeba na Trossarda a Genk. Kluci na Chelsea koukají, vědí, co je to za hráče. Na druhou stranu je složitější hledat chyby nebo slabá místa. Těžko si říkat přes koho napadat, když všichni mají velkou kvalitu. Sledovali jsme hlavně zápasy, ve kterých se soupeřům povedlo obrat Chelsea o body. Dostat ji pod tlak a narušovat to, v čem je silná. Koukali jsme i na utkání s Dynamem Kyjev v osmifinále. Jde o předchozí kolo, pro nás to bylo největší vodítko. A s Kyjevem jsme se sami potkali v létě, což byla výhoda.“

Co od hry soupeře očekáváte?

„Jsou mimořádně silní. I týmy, na které jsme v EL narazili předtím, měly obrovskou sílu, ale bylo vidět, že jim třeba něco nevyhovuje. Teď se bavíme o klubu, který hraje Premier League. Také ty největší hvězdy jako Hazard, Willian nebo Jorginho jsou odolné i v soubojích. Umí zároveň přijmout, hrají ve velké intenzitě. A řekl bych, že z anglických týmů mají možná nejlepší defenzivu. Stojí proti nám absolutní špička, což jsme si ale přáli.“

Nemůže hrát vykartovaný Tomáš Souček. Kdo by mohl nastoupit místo něj?

„Tomáš nám bude ve všem hrozně moc chybět. Ale bohužel stejně brzy přijde doba, kdy se bez něj budeme muset odejít. Tomáš je pro nás důležitý při obranných i útočných standardkách, při zakládání útoků, zkrátka ve všech fázích hry. Je to unikátní hráč. Jako kdyby Chelsea vypadl Hazard a říkalo se, kdo ho nahradí (usměje se). Některé varianty místo něj máme, jedna se nám teď rýsuje nejvíc. Musíme střed pole nějakým způsobem přeskupit, nastoupí hráč s jinou typologií. Tomášovi úkoly si musíme rozdělit. Proti nám ve středu hřiště budou tři nesmírně kvalitní hráči.“

Jaký je zdravotní stav kádru?

„Všichni hráči jsou v tréninku a připravení. Vzhledem k programu jsme samozřejmě rádi, všichni víme, s kým hrajeme za tři dny (derby se Spartou).“

Může být vaše výhoda, že Chelsea pak hraje hned v neděli na hřišti Liverpoolu?

„Troufnu si Sarrimu trochu kouknout do hlavy. Pořád je to Chelsea. Určitě si nemůžou říct, že něco budou brát na lehčí váhu. V každém zápase reprezentujete klub, je to stejné jako u nás. Na druhou stranu program mají podobně nabitý jako my. Myslím, že sestava na Liverpool bude podobná jako na West Ham v pondělí. A v EL dostanou příležitost hráči, kteří nehráli. Počítám, že nastoupí čtyři až pět jiných hráčů. Změny budou hlavně v ofenzivě, myslím, že bude hrát Pedro a Willian. Chelsea ví, že má pak ještě odvetu doma a bude se snažit některé hráče protočit.“

Mrzí vás zavřená část Tribuny Sever?

„Je smutné, že nebude plný stadion. Před zápasem se Sevillou bylo celostadionové choreo, všichni jsme zažili úžasnej pocit. Zítra to tak nebude, lidé nám budou chybět. Příště chceme být v plné síle. Nedá se nic dělat, ale už se to nesmí nikdy stát znova. Chápu, že fotbal jsou emoce. Taky je často máme problémy krotit, patří to k tomu. Ale ani nechci přemýšlet nad tím, že by při podobném zápase někdy přišel další trest.“

