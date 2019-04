Nový Ronaldo?! Mladý Félix z Benfiky po hattricku znovu upoutal velkokluby | iSport.cz

Félix si tři branky v jednom zápase připsal v 19 letech a 152 dnech, čímž překonal rekord EL Marka Pjacy. Chorvatský ofenzivní hráč v roce 2014 zaznamenal hattrick za Dinamo Záhřeb proti Celticu Glasgow, když mu bylo 19 let a 219 dní.

Talentovaný útočník sice hraje teprve první sezonu v A-týmu Benfiky, přesto si svými výkony už vysloužil pozornost evropských gigantů. O Félixe, kterému se říká nový Cristiano Ronaldo, podle spekulací médií usilují manchesterské kluby United a City nebo Real Madrid.

Félix před čtvrtečním utkáním neměl na kontě jedinou branku v evropských pohárech, ale duel s Frankfurtem mu vyšel. Nejprve ve 21. minutě proměnil penaltu, krátce před pauzou domácím vrátil vedení střelou zpoza šestnáctky a premiérový hattrick mezi dospělými zkompletoval v 54. minutě, kdy opět propálil nepříliš jistého brankáře Kevina Trappa.

V aktuálním ročníku Félix odehrál 36 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 15 gólů a sedm asistencí. Podle trenéra lisabonského mužstva Bruna Lageho by ale na odchovance Benfiky neměla být kladena příliš vysoká očekávání.

"Kdyby proti Frankfurtu neskóroval, každý by řekl, že je z formy. Ale protože dal tři branky, tak podle všech září," řekl novinářům Lage. "Chce to klid. Nechme ho růst. Musí si fotbal na hřišti užívat a přesně to dělá. Někdy dá tři góly a jindy ani jeden. Musí se rozvíjet přirozenou cestou," dodal kouč Benficy.