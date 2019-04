Kúdela o faulech na Hazarda: Všechno nechtěné! Říkal jsem si, že je chudák | iSport.cz

„Než to ze sebe vypustím, tak to asi bude trvat,“ smál se Kúdela. „Ale máme tam dobrou společnost, je tam Olivier Giroud, Kepa, jsou to sympaťáci, tak kecáme.“

O čem?

„Zrovna tam před námi běžely sestřihy zápasů Evropské ligy, tak to rozebírali. Byly tam zrovna góly Petra Ševčíka, tak Kepa říkal, že to měl asi vyřešit líp, že to měl chytat. Ale to prostě nešlo, Ševa to trefil fakt skvěle a zaslouží si to, odehrál skvělý zápas. Pak jsme koukali i na první poločas...“

Tam to skvěle trefovali domácí.

„Chelsea ho odehrála opravdu skvěle, využila každé naší chyby.“

Vy jste změnili oproti prvnímu utkání rozestavení, proč?

„Jo, změnili jsme to, bohužel se nám to nepodařilo převést, Chelsea ukázala obrovskou kvalitu. Myslím, že chtěla rozhodnout co nejdřív, proto taky nastoupila v plné síle, nic nepodcenila. A ty situace byly, řekl bych, jednoduché, skórovali skoro do prázdné brány. Některé góly byly laciné, škoda.“

Trenér Jindřich Trpišovský to vzal na sebe, že asi neměl chtít honit Chelsea po celém hřišti. Co vy na to?

„My se o tom rozestavení bavili, různě jsme to měnili i proti Genku, Seville, teď taky, viděli jsme záznamy jejich zápasů z Premier League, co na ně platí. Doma jsme se s nimi dobře napojovali, náš plán vycházel, ale tady bych neřekl, že je co vyčítat trenérovi, je to o nás, a jak to převedeme na hřiště. Měli jsme si s tím poradit líp, ale Chelsea ukázala obrovskou individuální kvalitu. Dokud tam byl Eden Hazard, tak hrála skvěle.“

Vy jste teď v posledních zápasech nenastoupil, co jste si říkal, že se vracíte do sestavy na Chelsea?

„Vážil jsem si toho, že můžu hrát takový zápas o postup. Ale nic příjemného to nebylo, hrát na Edena...“ (smích)

Vy jste mu taky párkrát naložil...

„Jo, ale opravdu nechtěně, kolikrát jsem mu tam šlápnul na nohu, ale fakt blbě, bylo to nechtěné. Já sám jsem si říkal „ježišmarja, chudák“. Ale on prostě ukázal obrovskou kvalitu, s balonem je fakt neskutečný, dovolí si, proto tihle hráči jsou tam, kde jsou, proto ho miluje celý stadion.“

Jaké zkušenosti si odnášíte z téhle evropské sezony?

„Pro nás všechny to byly obrovské zápasy, obrovské zkušenosti třeba do podzimu. Uvidíme, jak dopadne tahle sezona, případně tam může být Liga mistrů, ale to bych nepředbíhal... Zjistili jsme, že i my můžeme hrát dobrý fotbal proti velkým týmům. Nechtěli jsme to Chelsea dát zadarmo, a i oni to uznali, že se museli na postup nadřít. S každým postupem nám rostlo sebevědomí, postupovali jsme s velkou vervou, pro tohle takové zápasy hrajete, abyste poznávali nové hráče, stadiony, je skvělé si takové výjimečné zápasy zahrát.“

Na Chelsea jste měli skoro domácí podporu, pomohla?

„Skvělé, i ty stewardy, které pak fanoušci donutili sednout, to jsem ani nečekal... (smích) Úžasné. Během té děkovačky mi proběhlo hlavou, kam až jsme se dostali, byla to úžasná cesta.“

