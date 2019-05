Čech má dokonalé finále: Říkají mi, že jsem blázen, když chci už teď končit | iSport.cz

Kruh se uzavírá. Konec jedné velké etapy se blíží. Brankář Petr Čech vyhlíží poslední zápas své kariéry. A nepůjde o ledajaké utkání. Ve finále Evropské ligy by měl totiž v dresu Arsenalu stanout proti Chelsea. Klubu, v němž strávil 11 let a v jehož barvách nastoupil k 494 utkáním (333 ligovým). Paradoxně to byl i první soupeř, proti kterému chytal v dresu „kanonýrů“, když 2. srpna 2015 přispěl čistým kontem k výhře 1:0 ve finále Community Shield, anglického Superpoháru.

„Pro mě je to dokonalý způsob, jak ukončit kariéru. Ve finále, proti svému bývalému klubu,“ řekl v rozhovoru pro BT Sport.

Arsenal v semifinále Evropské ligy přešel přes Valencii, kterou porazil v obou zápasech (3:1, 4:2). To Chelsea se nadřela daleko více. Drama s Frankfurtem musel po dvou remízách 1:1 rozuzlit až penaltový rozstřel. V něm měl sice po neproměněné penaltě Césara Azpilicuety navrch německý celek, ale ve čtvrté a páté sérii ukázal svůj um nejdražší gólman světa Kepa Arrizabalaga, když lapil dvě penalty soupeře a vychytal Chelsea finále, ve kterém tak dojde na londýnské derby.

„Je to něco velkolepého. Doufám, že vyhrajeme. To je to, co si přeji. Chci vyhrát trofej pro Arsenal a skončit,“ uvedl Čech.

Pro něj půjde o pikantní duel i z dalšího důvodu. V lednu přiznal, že mu Chelsea nabídla roli ambasadora, kouče, či post v klubové akademii a měl by se tak vrátit na Stamford Bridge. Momentálně se ale soustředí na závěr sezony v Arsenalu.

O konci kariéry je ale pevně rozhodnutý. „Máte dny, kdy hrajete dobře a myslíte si, že byste mohl pokračovat. Ale promyslel jsem si to a rozhodl se skončit. Každý mi říká, že jsem trochu blázen, když chci už teď odejít. Sám vím, že bych mohl chytat další dva roky, ale raději skončím předčasně než příliš pozdě,“ konstatoval gólman, který prošel ve své kariéře také Blšany, Spartou a Rennes.

Poslední zápas chce zakončit zdvihnutím trofeje nad hlavu. „Snil jsem o tom, že skončím ve finále. Nyní je mým cílem ho vyhrát. Do každého zápasu Evropské ligy jsem vstupoval s tím, že může být mým posledním. Jsem rád, že jím žádný z nich nebyl a bude jím až finále,“ uzavřel brankář, před nímž v zápasech Premier League dostává přednost Němec Bernd Leno.

