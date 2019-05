Čech před Chelsea: hlava na špalku! Řeší se, zda by měl chytat finále | iSport.cz

Televizní stanice Sky Sports to na svém webu vypálila naplno. Žádné údajně nebo prý. „Chelsea po sezoně jmenuje Petra Čecha svým sportovním ředitelem.“ Gólman odmítá cokoli bližšího sdělit, soustředí se na evropské finále hrané 29. května. Proti Chelsea. Sedmatřicetiletá legenda, pokud nastoupí, v ní položí hlavu na špalek.

„Navzdory těmto zprávám – jak už jsem řekl dříve všem, rozhodnu se o budoucnosti až po posledním zápase. Teď je mým jediným cílem vyhrát Evropskou ligu s Arsenalem,“ odpověděl Petr Čech na svém Twitteru.

Gólman odchytal v sezoně všechny zápasy Evropské ligy a spíš se předpokládá – lépe řečeno dosud se předpokládalo, že se postaví do brány i ve středečním finále v Baku. Jenže vystřelení zprávy o jeho návratu do Chelsea tuto domněnku nabouralo. Už pod Čechovým tweetem se objevily různé fanouškovské reakce. Jedna z nich se rozhodla brankářův tweet „přeložit“.

Dopadlo to takto: „Lidi, já vím, jdu do Chelsea, ale prosím, nechte mě zahrát si proti ní ve finále v zápase, který je pro klub nejdůležitějším za poslední dekádu,“ zaznělo ironicky s dodatkem poukazujícím na střet zájmů: „Promiň, muži v helmě, jsi dobrý chlapík, ale nastal čas. Měj se dobře.“ Druhý mu oponoval. „Žádný střet zájmů. Je to hráč Arsenalu, rozený vítěz a jeden z nejlepších profesionálů, co kdy fotbal měl. Chce se loučit s velkou trofejí.“

Stanice Sky Sports vyhlásila ve světle nových informací anketu, kdo by měl chytat. Hlasovalo padesát tisíc lidí. Výsledek? Bernd Leno 56 procent, Petr Čech 44 %. Není ovšem zřejmé, nakolik právě poslední novinka volbu ovlivnila.

Pro úplnost, Arsenalu nejde jenom o trofej, vítěz Evropské ligy si zároveň zajistí účast v příští Lize mistrů. Petr Čech postavil svou zcela mimořádnou kariéru, kromě sportovních předností, na pevné psychice. V posledním utkání velké kariéry se bude muset na tuto svou přednost výrazně spolehnout. Pro jeho hlavu to nebude jednoduchý zápas.