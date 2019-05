Chelsea - Arsenal. Napětí na tréninku Blues před finále: vzteklý Sarri házel kšiltovkou | iSport.cz

Žádná idylka. Chelsea těsně před závěrečným vystoupením sezony nepůsobila, že by se řídila heslem „jeden za všechny, všichni za jednoho“. Na večerním tréninku na Olympijském stadionu v Baku spíše z celku ruského majitele Romana Abramoviče sálalo velké negativno.

To lze soudit dle konfliktu, do kterého se zapojily dvě hvězdy party ze západního Londýna. Brazilce Luize při odehrání míče ostře atakoval Gonzalo Higuaín. Na týmovém tréninku ne příliš vídaná věc. Oba hráči pak mezi sebou ještě horlivě diskutovali. Hned krátce nato se směr šatna vydal trenér Maurizio Sarri. Při předčasném odchodu dvakrát mrsknul svoji modrou kšiltovkou na zem, pak pokrývku hlavy ještě nakopl.

A little blue a day before the #EuropaLeague final.



Was this the moment that led to Higuain and Sarri exiting the Chelsea training session early?#Sarri #Higuain #CHEARS #OptusSport pic.twitter.com/YFfukoNI8z