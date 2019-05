Finále EL v Baku ve stínu politiky. Kauza Mchitarjan i neoblíbený stadion | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Gianluca Rocchi – Filippo Meli, Lorenzo Manganelli (vš. ITA) Stadion Baku Olympic Stadium, Baku (AZE)

Návštěva Baku je velký zážitek. Málo světových metropolí má namíchané historické centrum s moderními stavbami tak jako ázerbájdžánské hlavní město. Všemu dává punc pobřeží kolem Kaspického moře. Kdo měl to štěstí a do dějiště letošního finále Evropské ligy se vydal, musel si říct wow!

Jenže bystřejší fanoušci už dopředu zpozorněli. Na Ázerbájdžán platí rčení, že není všechno zlato, co se třpytí. Nablýskané stavby i supermoderní stadion pro téměř 70 tisíc lidí jsou jen poklička nad bobtnajícími problémy.

Zřejmě největší mediální humbuk se strhl kolem neúčasti záložníka Arsenalu Henrika Mchitarjana. Arménský záložník rozhodně nepatří k těm, které má anglický klub na soupisce jen do počtu. Naopak se jedná o jednoho z hráčů, který by souboj s Chelsea mohl klidně důležitým gólem či asistencí rozhodnout.

Ázerbájdžánské úřady s jeho rodnou Arménií však kvůli územnímu sporu o Náhorní Karabach neudržují diplomatické styky. Pro hráče by při vstupu do země nemuselo být bezpečno. UEFA se sice Arsenalu zaručila, že vše proběhne v pořádku, ale sám Mchitarjan se nakonec rozhodl finále vynechat. Nechtěl riskovat.

„Je to sporné. Nám je tohle vlastně jedno. Klidně mohl přijet a nic by se mu nestalo,“ komentoval tento případ jeden z oslovených fanoušků v ulicích Baku. „My s ním nemáme problém. Je to spíš věc vlády,“ dodal. Záběry na to, jak policisté na promenádě zastavují fanouška Arsenalu s dresem právě arménského reprezentanta, ale na důvěryhodnosti moc nepřidají.

Dostat se na finále?

Dalším problémem byla špatná logistika. Dostat se na finále Evropské ligy, to chtělo kumšt. Anebo sáhnout hluboko do kapsy. Tři z oslovených fanoušků ve fanzóně prozradili, že na cestě strávili víc jak 15 hodin. O ceně letenek či ubytování nemluvě. Mnohdy šly náklady až k 70 tisícům korun. A to se bavíme o jednom fanouškovi. Aby vyjela do Baku celá rodina, musela by do banky pro půjčku.

Posledním bodem, který na UEFA vrhá stín, jsou zdejší poměry. Ačkoliv se místní lidé tváří mile a se vším jsou ochotni vám pomoci, veřejným tajemstvím je, že v Ázerbájdžánu dochází k porušování lidských práv a je tu několik desítek politických vězňů.

O tom, že vlivní lidé tlačili na evropské špičky, aby zemi připadla různá pořadatelství, nemluvě. Ostatně obyčejní lidé se podle toho i chovají. Supermoderní stadion za téměř 14 miliard korun je nebere.

„Oni vědí, jak to tu chodí. Ví, z jakých peněz se to financuje a to se jim moc nelíbí. Radši přijdou na oprýskaný starý stadion pro 30 tisíc lidí, než aby šli na nový Olympijský,“ uvedl pro Sport český záložník Zdeněk Folprecht, který v zemi působil.

Tohle všechno bafuňáři ze švýcarského Nyonu s ledovým klidem ignorovali. Ať už finále před nezaplněnými tribunami dopadne jakkoliv, jedná se od UEFA o faul na červenou...