Kdo slavil s Chelsea? Gólman bez jediného startu i majitel "navrátilec" | iSport.cz

Kritika a posměšky zavalily v roce 2012 Johna Terryho. Legendární stoper a kapitán Chelsea tehdy nemohl nastoupit ve finále Ligy mistrů kvůli disciplinárnímu trestu. Oslavy prvenství si ale nenechal ujít a hned po závěrečném hvizdu se objevil mezi slavícími spoluhráči – pozor, kompletně oblečený do hráčské výbavy. A právě to vzbudilo velký rozruch a tento Terryho počin byl označován za směšný.

Bývalého anglického reprezentanta a současného trenéra Aston Villy však překonal po finále Evropské Ligy mezi Chelsea a Arsenalem (4:1) brankář Robert Green. Zkušený 39letý gólman přišel na Stamford Bridge před startem sezony zadarmo jako volný hráč poté, co mu vypršel kontrakt v Huddersfieldu. Zatímco Terry v úspěšné sezoně patřil k hlavním stavebním kamenům sestavy „Blues“, Green se mezi tyče nepostavil ani jednou, dokonce na soupisce pro Evropskou ligu vůbec nebyl.

To mu ale nezabránilo, aby se dostal mezi křepčící spoluhráče po úspěšném finále a užil si po jejich boku oslavy s pohárem pro vítěze Evropské ligy. Stejně jako v roce 2012 Terry, i on se kompletně převlékl, samozřejmě do brankářského setu, a potají se za zády předávajících funkcionářů UEFA přesunul k pódiu pro vítěze.

Rob Green taking full kit to another level. No medal... No problem, I'll just sneak around the back. No one will notice #UELfinal pic.twitter.com/0WVu85RBy3 — Kevin Murphy 🇮🇪 (@Kev_Murphy_76) May 29, 2019

Ačkoliv nedostal medaili, na radosti mu to neubralo. Emoce z něj tryskaly na všechny strany. Vlastně to vypadalo, že z triumfu má ze všech hráčů vůbec tu největší radost. Zdatně mu sekundoval snad jen Antonio Rüdiger, další hráč, který do finále nezasáhl, ten však vinou zranění.

Tomu všemu na vlastní oči přihlížel nejvyšší představitel Chelsea - majitel Roman Abramovič. Ruský miliardář, i kvůli problémům s vízy do Velké Británie, se po více než roce osobně zúčastnil zápasu svého klubu a mohl být nadmíru spokojen. „Blues“ ve druhém poločase svého městského rivala Arsenal přehráli a zvítězili 4:1.

52letý boháč poté rychle přispěchal ze svého místa na stadionu v ázerbájdžánském Baku k tunelu, kterým hráči odcházeli ze hřiště do šaten, aby pogratuloval svému celku včele s kapitánem Césarem Azpilicuetou, se kterým si dokonce udělal památeční fotografii s pohárem, k triumfu v druhé největší evropské klubové soutěži.