Problém Jablonce s cestou do Arménie! Trable vyřešil až vládní speciál | iSport.cz

Původní plán zněl jasně. Ve středu v 8:30 měli fotbalisté Jablonce nasednout na letadlo a vydat se směr Arménie k zápasu 2. předkola Evropské ligy proti tamnímu Pjuniku Jerevan. Plán však zhatilo zpoždění letedla.

Původně plánovaný odlet do Arménie se neuskutečnil a Jablonec trénuje v Praze. Do Arménie poletíme večer. Více info na webu. #vprvnilinii #uelhttps://t.co/lpk8CJ7KpO — FK Jablonec (@FKJablonec) July 24, 2019

„Původně plánovaný odlet v půl deváté ráno se neuskutečnil. Důvodem bylo několikahodinové zpoždění našeho letadla na cestě do Prahy. Náhradní dopravce následně nedostal povolení na vstup do vzdušného prostoru Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Tým Jablonce bude ve středu trénovat v Praze na Strahově. Aktuálně řešíme večerní odlet do Arménie s jiným dopravcem,“ řekl k problémům s odletem pro klubový web tiskový mluvčí FK Jablonec Martin Bergman.

Jablonečtí se nakonec před pátou hodinou odpolední přesunuli z ruzyňského letiště do tréninkového centra na Strahově, kde absolvovali trénink. „Je to samozřejmě nepříjemné. Chtěli jsme cestu tam zvládnout za co nejkratší dobu, to se nám bohužel nepovedlo. Nijak jsme za to nemohli, museli jsme čekat na pokyny a vyšlo z toho to, že jsme tu zůstali. Odtrénovali jsme v Praze a večer odletíme," citoval jablonecký web kapitána Tomáše Hübschmana.

Trable s dopravou jsou pro Severočechy nepříjemností. Nejen, že je do Arménie čeká více než čtyřhodinový let, ale zároveň dvouhodinový časový posun a také horké klimatické podmínky. Takto se Jabloneckým výrazně zkrátil čas na aklimatizaci před zápasem, který startuje v Gyumri ve čtvrtek v 15:30 (SELČ). „Na tohle jsme celkem připraveni, protože v přípravě nás zasáhly ty největší teploty," věří jablonecký záložník Jakub Považanec.

Během středečního odpoledne měli navíc Jablonečtí absolvovat ve druhém největším arménském městě oficiální předzápasovou tiskovou konferenci a také trénink na tamním Městském stadionu.

Do Arménie se nakonec Jablonec vydá vládním speciálem. „Požádali jsme Vládu ČR o pomoc v této situaci, kdy nám hrozilo neodcestování do Arménie na utkání Evropské ligy. V této krizové situaci, kdy by to mělo neblahý vliv na národní koeficient, jsme využili vládní speciál. Byla by to mezinárodní ostuda. Jsme za tuto pomoc vděčni a náš klub uhradí veškeré náklady spojené s touto cestou,” uvedl mluvčí Jablonce.

