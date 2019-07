Pudil před vstupem do EL: Bohemku jsme si vyříkali, Evropu ať si kluci užijí | iSport.cz

Vy na rozdíl od většiny vašich spoluhráčů zkušenosti se zápasy s nevyzpytatelnými a neznámými soupeři máte. Jak těžké dvojutkání vás čeká?

„Mám spoustu zkušeností z těchto zápasů, ať už z Liberce, nebo z Belgie. První kola jsou vždycky ošidná. Český národ si řekne, že letíte do Kazachstánu, tak musíte vyhrát tam i doma. Dnes už ale opravdu není nikdo slabý. Viděli jsme, jak hrají, do útoku jsou hodně nebezpeční. Na to si musíme dát pozor, pokud chceme jít dál. Nemůžeme nikoho podcenit a hrát náš styl fotbalu. Musíme uspět jako tým, nikdy se nedá vyhrát zápas se dvěma třemi hráči.“

Platí to obzvlášť po utkání na Bohemians, kde jste vyhořeli a prohráli 0:3. Potřebujete teď do mužstva nalít hlavně sebevědomí?

„Je to pravda. Na Bohemce jsme sami sebe dostali pod tlak. Nechali jsme si dát gól ve čtvrté minutě. Ten tým není tak zkušený a dolehlo to na něj, nevěděli jsme si s tím rady. Když pak přišel Mára (Matějovský) na hřiště, víte, že se o něj můžete opřít, ti kluci vedle něj můžou vyrůst. Mára je pro nás důležitý článek týmu, ale není to jen o něm a o mně. Je to o všech, každý máme nějaké povinnosti na hřišti, víme, co máme hrát, a musíme to dělat. Každý musí splnit taktiku do puntíku.“

Jaká je tedy vaše úloha?

„Přišel jsem ze zahraničí po jedenácti letech, kde jsem něco odehrál. Moje úloha je taková, že tým mám držet zezadu a dávat pokyny, které máme. Snažím se o to. To, co se stalo na Bohemce, se už nesmí stát. Je sice začátek sezony, ale pokud ho nechytnete, bude se to horko těžko honit. Něco jsme si k tomu řekli, to zůstane v kabině. Všichni musí dělat mnohem víc pro to, aby předváděli lepší výkony. Pokud se ti kluci chtějí dostat někam do zahraničí, musejí hrát mnohem lépe.“

Musel jste sám na tým po utkání na Bohemians víc působit?

„Nerad bych ventiloval, co se dělo o poločase nebo po zápase. Řekli jsme si k tomu svoje, všichni vědí, jak to je. Minulou sezonu hráli kluci výborně, pomáhali si, šli jeden za druhého. Pokud někdo něco zkazil, druhý tam vždy byl a pomohl. Neměli jsme tolik času se už tím zabývat. Měli jsme poradu. Myslím, že byla účinná a spousta kluků si sáhla do svědomí. Věřím, že ve čtvrtek bude ten zápas z naší strany mnohem lepší a že ho zvládneme tak, abychom do odvety jeli s šancí postoupit.“

Sám jste si zahrál Ligu mistrů. Motivujete tím své spoluhráče?

„Myslím, že by ti kluci měli mít o motivaci sami postaráno. Je to pro řadu z nich první takové utkání, moc jich zatím neměli a jsou v tomhle nezkušení. Pamatuju si sám sebe, vždycky jsem se na takový zápas těšil. Když máte tu čest hrát Ligu mistrů nebo Evropskou ligu, měl byste se namotivovat. Nemusí to být každý rok. Kluci by si to měli užít. Nechtěl bych, aby tam šli s tím, že budou nervózní a že si nebudeme schopní nahrát balon. Já i trenér je budeme nabádat k tomu, aby předvedli, co mají – běhání, bojovnost. Když to budete dělat, fotbalovost pak přijde sama.“