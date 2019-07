Doležal: V kabině byl o půlce výbuch, trenér nám vyčítal všechno | iSport.cz

Doležal nechtěl tristní výkon v prvním poločase svádět na komplikovanou cestu do Arménie, kam jablonecká výprava kvůli problémům s dopravcem odletěla s půldenním zpožděním a do dějiště zápasu města Gjumri se přesunula z metropole Jerevanu až v den zápasu.

"Vliv to nemělo žádný. Asi jsme si mysleli, že je porazíme jakoby nic, a taky to tak podle toho vypadalo na hřišti. Oni dobře kombinovali a my jsme nebyli schopni si dát za sebou dvě tři kloudné přihrávky a podržet balon. Chodili nám do brejků, hned z první střely jsme dostali gól a z nedůrazu druhý," řekl Doležal pro klubový web.

"O poločase byl výbuch v kabině a myslím, že druhou půli už to bylo o něčem jiném. Dali jsme docela rychlý gól a jen škoda, že z dalších šancí jsme nepřidali druhou branku. Ale zaplaťpánbůh za ten jeden gól," doplnil devětadvacetiletý útočník.

Připustil, že trenér Petr Rada byl v poločase hodně kritický a rozzlobený. "Vytýkal nám prakticky všechno, hlavně pohyb. Jakoby se nechtělo nikomu hrát, byli jsme mdlí. Asi jsme si mysleli, že když tu dal makedonský tým tři góly, že nám to půjde samo. Jak bylo vidět, tak nám domácí ukázali, že samo to rozhodně nepůjde. Bylo ale vidět, že když se na ně zatlačilo, otevíraly se prostory a najednou to šlo," konstatoval Doležal.

V 53. minutě snížil po rohovém kopu na 1:2. "Myslím, že po tom rohovém kopu to ke mně tečoval Kráťa (Kratochvíl). Šel jsem do prostoru, kde jsem si myslel, že by mohl být balon, a naštěstí mě to trefilo," konstatoval Doležal.

Aby Severočeši v domácí odvetě zvítězili a postoupili, musejí podle Doležala navázat na druhou půli. "Musíme hrát jako druhý poločas a držet balon. Jim se nechtělo pak už běhat, jen se posouvali. Chce to dávat tam centry a dostávat je pod tlak. V postup věřím. Byl bych blázen, kdybych nevěřil. Dali jsme tu důležitý gól, takže doma nám stačí vyhrát i 1:0. Spoléhat se na to ale nedá, oni u nás můžou zalézt a spoléhat na brejky," dodal Doležal.