Šeda o problémech FCSB: Myslím, že je to pro nás nejlepší možná situace | iSport.cz

Jak dlouho jste vstřebával cestu z Kazachstánu?

„Musím se přiznat, že po příletu jsem šel spát asi o půlnoci a spal jsem do tří do odpoledne. Docela jsem to naspal. Ale myslím, že směrem k zápasu by se to na nás nemělo vůbec podepsat. Během těch pár dní, co jsme byli doma, jsme zregenerovali. Myslím, že to bude úplně bez problémů.“

Rumunský celek FCSB není startu nové sezony v nejlepším rozpoložení. Cítíte větší šanci přes něj přejít?

„Cítíme trošku větší šanci, odvolali trenéra, tuším, že se zbavili asi tří hráčů ze základní sestavy. Nejsou v ideálním rozpoložení. Myslím, že pro nás je tahle situace asi nejlepší možná.“

Navíc se nebude hrát v Bukurešti, ale v Giurgiu. I to pro vás může být výhoda, že?

„Ano, může být malinko výhoda, protože stadion v Giurgiu není tak velký jako v Bukurešti. Je snad jen pro osm tisíc diváků. Ale oni mají skvělé fanoušky a myslím, že vytvoří bouřlivou atmosféru podobně jako na jejich vlastním stadionu. Pokud si to vezmeme stejně k srdci jako v Kazachstánu, kde byla skvělá atmosféra a kde jsme si to vzali tak, že ti lidé fandí i nám, tak si myslím, že nebude vůbec žádný problém.“

Co jste při sledování FCSB vypozorovali?

„Víme, že ti hráči jsou hrozně šikovní na balonu, jsou hodně silní. Na druhou stranu bylo vidět, že po taktické stránce nejsou zas až tak vyspělí. Pokud předvedeme kompaktní výkon a soupeř nás neroztrhá v rozestavení, mohli bychom uspět.“

Viděl jste nějaká specifika pro vás jako brankáře?

„Mají skvělé individuality, střílí z každé pozice. Mají i nebezpečné standardky, které si musíme pohlídat. Musíme být neustále ve střehu.“

Před kterým z ofenzivních hráčů budete vy nejvíc ve střehu?

„Asi před Tanasem. Ale oba útočníci a podhrot jsou velmi nebezpeční, ty je třeba si pohlídat. Také hru roztahují do stran a hodně centrují. Budeme muset být všichni ve střehu.“

Pomohlo vám, že byl odložen váš víkendový zápas v Teplicích?

„Osobně jsem se cítil docela dobře, moc práce jsem neměl. Samozřejmě kluci odvedli skvělou práci. Osobně bych to radši odehrál, ale pro kluky by to bylo náročnější, takže si myslím, že bylo lepší, když se zápas odložil.“

