Těžký návrat Boleslavi. Trable s letadlem, zápas v Teplicích je odložený | iSport.cz

Radost fotbalistů Mladé Boleslavi po jedné z branek do sítě Šymkentu v utkání předkola Evropské ligy • ČTK

Zleva Tomáš Ladra z Boleslavi, Sergej Malij a May Mahlangu ze Šymkentu v odvetě předkola Evropské ligy • ČTK

PŘÍMO Z KAZACHSTÁNU | Tohle je pro Mladou Boleslav vskutku vypečený výjezd. Postup do třetího předkola Evropské ligy přes kazašský celek Ordabasy Šymkent je vykoupený velkými komplikacemi při cestování. Už do Kazachstánu se boleslavská výprava trmácela úmorně čtrnáct a půl hodiny a po čtvrtečním utkání přišly další problémy. Boleslav sice odletěla, ale kvůli potížím s navigací se musela vrátit a v Šymkentu nocovala. Na zpáteční cestu do Prahy se výprava vydala až v pátek dopoledne SEČ, v Kazachastánu bylo těsně před odletem půl třetí odpoledne.