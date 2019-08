Antverpy - Plzeň | Vrba: Ofenziva soupeře je mimořádná. Doufám, že vystřelíme na branku | iSport.cz

V posledních třech zápasech ze čtyř jste nevstřelili branku. Je nejvyšší čas ve hře Plzně něco změnit?

„Doufám, že Antverpy překvapíme a vystřelíme na branku.“

Je pro vás bídná střelecká potence znepokojující? A uvažujete, že sestavu na ofenzivních postech oživíte?

„Samozřejmě, že nás to netěší. Z tohoto pohledu nespokojenost panuje. K sestavě se vyjadřovat nebudu.“

Proti Olympiakosu jste inkasovali tři branky z rohových kopů. Pracovali jste hodně na zlepšení obranné činnosti při standardních situacích?

„Ano, spoustu věcí jsme si vysvětlovali a doufám, že budeme úspěšnější než v Řecku.“

Soupeř nehraje v domácím prostředí, ale na Stadionu krále Baudouina v Bruselu. Je to vaše výhoda?

„Na rovinu si řekněme, že pro Antverpy je to nevýhoda. Tuším, že mohli prodat jen osmnáct tisíc vstupenek, takže to tady asi nebude takový hukot jako v Antverpách. Na druhou stranu soupeř má hodně silné mužstvo do ofenzivy, proto nás čeká velice těžký soupeř.“

Před sedmi lety jste s Plzní hrál na stejném místě proti Lokerenu. Vybavuje si tehdejší utkání?

„Pokud si dobře vzpomínám, tak jsme prohráli 1:2 a doma po vítězství 1:0 postoupili. Bral bych to klidně znovu. Tuším, že tehdy šel Ševinský před koncem sám na gólmana. Nedal. A pak proti nám byla penalta, která rozhodla o vítězství Lokerenu. Před úžasnými fanoušky a v dešti jsme pak domácí zápas zvládli.“

Jaký výsledek budete považovat za přijatelný před odvetou?

„Pohárová utkání jsou specifická. Co by mě potěšilo? Zeptejte se mě až po zápase. Bude záležet na průběhu, co jsme dovolili soupeři a v čem jsme byli třeba lepší.“

Antverpy se vrací do pohárové Evropy po dvaadvaceti letech. Budou zkušenosti na vaší straně?

„Belgický klub má momentálně úplně jiné ambice než pěti sedmi lety. Když se na jejich mužstvo podívám, tak nejenom, že v belgické lize uhrálo umístění, které je zařadilo do pohárů, ale i do aktuální sezony má úžasný vstup a z prvních dvou zápasů má dvě vítězství při skóre 8:2. Antverpy budou chtít postoupit stejně jako my a v lize hrát o nejvyšší příčky.“

Přesto, považujete se favorita dvojutkání?

„Antverpy jsem viděl v obou ligových zápasech a jejich ofenziva je mimořádná. O postupu rozhodne, zda dovedeme obrovskou sílu Antverp eliminovat. Pokud se nám to podaří, máme šanci. O favoritovi se nechci bavit, dál půjde lepší tým.“