Evropská liga: První jasní postupující, smůla Slovanu i gól Ngadeua | iSport.cz

Fotbalisté Sevilly a Manchesteru United si v Evropské lize zajistili postup do jarní vyřazovací fáze. Španělský tým s brankářem Tomášem Vaclíkem na lavičce v Lucembursku porazil Dudelange 5:2 a vyhrál i čtvrtý zápas ve skupině. "Rudí ďáblové" doma zvítězili nad Partizanem Bělehrad 3:0. Do play off se s předstihem kvalifikovaly také Celtic Glasgow, Basilej a barcelonský Espaňol.