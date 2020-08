Zpátky v Evropě? Sparta nemusí čekat na Lyon, hráči přepínali mezi zápasy | iSport.cz

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Má Sparta jistou účast v Evropě? Nebo ještě ne? Po vypadnutí tria Wolverhampton, Basilej a FC Kodaň z play off Evropské ligy, což byla zásadní podmínka, se nejprve zdálo, že ano. Pak se objevila zpráva, že Letenští ještě musejí čekat, zda Lyon neovládne Ligu mistrů. Podle nejčerstvějších informací webu iSport.cz ovšem tahle podmínka být splněna nemusí. Pražané by tak podle všeho měli mít účast v základní skupině Evropské ligy jistou. Na oficiální razítko ale klub nadále čeká.

Na soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu je to samozřejmě velké téma. Půjde Sparta přímo do Evropské ligy nebo si bude muset klestit cestu nevyzpytatelnými předkoly? Zprvu se zdálo, že rudým pomůže pouze triumf Leverkusenu či AS Řím v současném ročníku.

Na začátku týdne se ale podmínky pro nasazení upravily. A to pro Pražany velmi příznivě. Podle nových not totiž měl Spartu poslat přímo do skupiny EL jakýkoli vítěz s výjimkou trojlístku Wolves, Basilej a FC Kodaň.

„Těžko by někdo odmítl tuhle možnost. My jsme za to samozřejmě rádi. Pokud to vyjde tak, že půjdeme rovnou do skupiny, budeme nadšení,“ prohlásil kapitán Bořek Dočkal.

I proto sparťané v úterý večer na jednotlivých pokojích utvořili skupinky a oči upřeli na obrazovky. Žádný playstation a podobné kratochvíle, fotbal dostal přednost. Tým na hotelu v srdci Korutan nejprve sledoval čtvrtfinále mezi Šachtarem a Basilejí, s ohledem na příznivý vývoj a přesvědčivé vedení Ukrajinců se pak rychle přepínalo na souběžně hraný duel. V něm Sevilla zlomila Wolves v samotném závěru, i poslední hrozba pro Spartu tím byla ze hry.

Záhy se ale objevila další. Začalo se totiž mluvit o tom, že Letenští ještě potřebují, aby letošní ročník Ligy mistrů nevyhrál Lyon. S touto informací klubové vedení pracovalo ještě během úterý, nyní je ale zase všechno trochu jinak.

Podle nejčerstvějších zpráv portálu iSport.cz ze středečního dopoledne tahle podmínka nemusí být naplněna. To znamená, že by vítěz domácího poháru měl mít účast ve skupině Evropské ligy jistou. Definitivní razítko ale pořád chybí.

„Čekáme na oficiální vyrozumění ze strany UEFA. Do té doby se nemůžeme nijak vyjádřit,“ informoval ředitel komunikace klubu Ondřej Kasík.

Podle všeho ale má Sparta cestu do Evropy volnou. Do druhé nejprestižnější soutěže na starém kontinentu se vrátí po tříleté absenci.

Zákrok na Ševčíka jsem vyhodnotil blbě, ale už to nezměním, říká Krejčí

Brankářské změny jsou ve Spartě krok k lepšímu, říká Heča