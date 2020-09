ONLINE los EL: Plzeň a spol. znají užší okruh soků. Jablonci hrozí AC Milán

Zraky trojice českých týmů se budou upírat k losu 3. předkola Evropské ligy. Plzeň, Liberec a Jablonec se dozvědí, kdo jim bude (severočeské kluby musejí nejprve projít 2. předkolem) stát v cestě do závěrečného play off. UEFA již ztenčila seznam možných protivníků. Na koho mohou tuzemské celky naratit? ONLINE přenos losu ze švýcarského Nyonu sledujte od 13 hodin na iSport.cz.

Plzeň po nezdaru s Alkmaarem v duelu o Ligu mistrů bude bojovat o útěchu v podobě účasti v základní skupině Evropské ligy. Cestu do ní si musí ale proklestit přes dva soupeře. V 3. předkole jako nasazená narazí buď na dánské SønderjyskE (Dánsko), nebo na lepší z dvojic: B36 Tórshavn (Faerské ostrovy) – TNS (Wales), Renova (Makedonie) – Hajduk Split (Chorvatsko), Olimpia Lublaň (Slovinsko) – Zrinjski (Bosna).

Liberec, pokud projde v 2. předkole přes litevský Riteriai, narazí coby nenasazený na lepšího z dvojic: Bačka Topola (Srbsko) - FCSB (Rumunsko), Osijek (Chorvatsko) - Basilej (Švýcarsko), Laç (Albánie) - Hapoel Beer-Sheva (Izrael), IFK Göteborg (Švédsko) - Kodaň (Dánsko).

Nenasazený je pro los 3. předkola také Jablonec. I on musí zdolat nejprve Dunajskou Stredu, aby následně mohl zabojovat o postup do play off, kde by na něj čekal někdo následujících mužstev: LASK (Rakousko), AEK Atény (Řecko), vítěz zápasu Shamrock Rovers (Irsko) - AC Milan (Itálie).