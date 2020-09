Káčera potěšil první soutěžní gól za Plzeň: Silnější soupeři? Těšil jsem se

Šlo o jeho šesté ostré utkání v plzeňském dresu. A v jednom z klíčových duelů si mohl od plic zařvat góóól, když sám dostal míč do sítě. Miroslav Káčer se poprvé v soutěžním zápase zapsal mezi střelce Viktorie, když pohotově doklepl míč do brány po dělovce od Jana Kopice a zvýšil na 3:0. „Jsem velmi spokojený,“ neskrýval radost slovenský záložník po postupu do play off Evropské ligy přes dánské Sönderjyske.

Pomalu, ale jistě se zabydluje v plzeňské sestavě. Miroslav Káčer vytlačil ze středové řady Pavla Buchu. Nenápadnou prací a velkým důrazem spojeným s poctivou defenzivou Západočechům velmi pomáhá, proti dánskému soupeři navíc přidal i branku.

Máte radost z prvního gólu v ostrém zápase za Plzeň?

„Jsem samozřejmě velmi spokojený. Ale nejdůležitější je, že jsme ten zápas zvládli a postoupili do dalšího kola, navíc jsme vzadu udrželi nulu.“

Byl to náročný zápas?

„Určitě. Od začátku do konce se hrálo dost ve vysokém tempu. Zvládli jsme to velmi dobře, kontrolovali jsme hru. Sem tam si soupeř vytvořil šance, ale my jsme byli efektivnější a zápas zvládli, toho si velmi vážíme.“



Neměl jste strach z osobních soubojů proti fyzicky nadupanému soupeři?

„Byli to fyzicky vyšší a silnější chlapi. Ale s tím nemáme nějaký problém, já teda určitě ne, jenom jsem se na to těšil. Na hřišti nebylo znát, že by byli silnější.“

Vnímali jste podporu fanoušků, kteří vás povzbuzovali za jednou z tribun?

„Všiml jsem si toho po každém gólu, co jsme dali. Během zápasu jsem se na to úplně nesoustředil, ale určitě byli slyšet.“