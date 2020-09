Rabušic: Zápas ani nebyl to nejtěžší. Modlím se, ať jsme všichni zdraví

Uf. Bláznivý den Liberci konečně končí a rovnou nejlepším možným scénářem. Slovan porazil FCSB 2:0 a postupuje do play off o Evropskou ligu, v němž se utká s kyperským APOELEM. Jak se tým Pavla Hoftycha v Rumunsku připravoval na neznámý kádr soupeře a co dělal během dne? „Bylo to hrozně dlouhé a náročné na hlavu, ještě že už je to za námi,“ oddechl si autor druhé trefy Michael Rabušic.

První půle nervózní, druhá dominantní. Co k zápasu říct?

„Nevím, jestli to nejtěžší byl vlastně zápas… Spíš věci okolo, protože jsme nevěděli, jestli budeme hrát a proti komu. Soupeř mohl nastoupit s dorostenci, což by pro nás bylo jednodušší, místo toho si ale koupil hráče z rumunské ligy. Složili kvalitní tým a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.“

Nedostala se vám do hlavy koronavirová situace? Nebáli jste se, že byste se mohli nakazit?

„Na hřišti o tom ani nevíte. Pak nám vlastně řekli, ať si nepodáváme ruce... Jenom se modlím, abychom všichni byli zdraví. Kdyby se nákaza začala kumulovat stejně jako v Rumunsku, byl by to velký problém. Zavřeme se až do pondělí na hotel, abychom zůstali do posledních testů zdraví. Snad budeme.“

Jak jste strávili předzápasové odpoledne v izolaci a nejistotě?

„Normálním programem. Osobně jsem si šel po obědě lehnout a asi na hodinu a půl jsem usnul. Jakmile jsem se probudil, začaly chodit zprávy, že se bude hrát. Byl to hrozně dlouhý den, náročný na hlavu. Ještě, že už to máme za sebou.“

Stihli jste se nějak víc připravit na improvizovanou sestavu soupeře?

„Abych řekl pravdu, tak ani moc ne. Individuality jsme viděli, ale přišli jsme do kabiny a trenéři jen napsali jejich sestavu. De facto jsme nevěděli, o koho jde. K hráčům doplnili výšku, jejich přednosti a nedostatky, ale víte, jak to je…“

Možná i proto byl první poločas z vaší strany nervóznější, ne?

„Je to možné, všichni si mysleli, že hrajeme proti nějakému déčku… Věděl jsem, že to bude strašně těžký zápas. Nesedí nám utkání v roli favorita a nechtěli jsme se do ní ani nijak pasovat. Bylo to celé o prvním gólu, určitě nám pomohla červená. Druhá půle už byla jen otázka času, to už neměli domácí prakticky žádnou šanci.“

Vytoužené čtvrté předkolo proti kyperskému APOELU navíc odehrajete doma U Nisy...

„Konečně! Škoda jen, že nebudou moct být na stadionu lidi. V Liberci všichni, celý tým, hrajeme hrozně rádi a fanoušci nám pomáhají neustále. Snad to alespoň tentokrát stihnou zkouknout někde v hospodách do deseti.“