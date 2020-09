Bizár v Makedonii, malé brány pro EL! Mourinho se divil: Vyrostl jsem?

Tottenham postoupil do play off Evropské ligy • Reuters

Tottenham postoupil do play off Evropské ligy • Reuters

Evropská liga občas nabízí dost bizarní situace. A obzvlášť v předkolech, kdy jsou ještě ve hře i celky z ne zrovna elitních fotbalových zemí. Ve čtvrtek se o tom přesvědčil anglický Tottenham, který v Severní Makedonii vyřadil tamní Shkendiji Tetovo 3:1. Před zápasem se ovšem musely narychlo měnit brány, protože gólmani anglického týmu si na rozcvičce všimli, že jsou menší, než by podle platných regulí být měly…

Něco podobného byste možná čekali na okresní úrovni. Tottenham ale špatné rozměry bran překvapily na prestižní evropské scéně. Stadion Shkendije nesplňuje regule UEFA, proto se hrálo ve Skopje, v makedonské národní aréně.

Jenže už před utkáním si brankářské duo Tottenhamu – Joe Hart a Hugo Lloris – všimlo, že tady něco nesedí.

„Gólmani v bráně žijí a dobře vědí co a jak. Já brankář nejsem, ale když jsem natáhl ruce, taky jsem hned vnímal rozdíl. Reklamovali jsme to u delegáta UEFA,“ líčil po utkání kuriózní předzápasovou situaci kouč Spurs José Mourinho.

Výsledek přeměření? Na výšku o pět centimetrů menší. Předepsaná velikost je 244 centimetrů, tady kousek scházel. „Požadovali jsme, aby brány byly nahrazeny správnými,“ podotkl Mourinho. Tak se stalo, pořadatelé vše brzy uvedli do pořádku.

Zkušený trenér, který měří 174 centimetrů, pak vtipkoval na svém Instagramu. Vyfotil se ve špatné bráně a k příspěvku napsal: „Nejdřív jsem myslel, že jsem vyrostl, ale pak jsem zjistil, že brána je o pět centimetrů menší.“ Mourinho sdílel i fotku Huga Llorise, který bez problémů dosáhl až na břevno.

Francouzský gólman zůstal v Makedonii jen na střídačce, soutěžní premiéru v dresu Tottenhamu si odbyl zkušený Joe Hart. A anglický favorit si poradil, po gólech Lamely, Sona a Kanea vyhrál 3:1.

„Nehráli jsme nijak skvěle. Ale bylo to tak akorát. Hráči, kteří naskočili ze střídačky, byli rozdíloví, dali nám jinou intenzitu,“ hodnotil pak Mourinho. Od postupu do skupiny jeho tým dělí jediný duel, v play off za týden přivítá na svém stadionu Maccabi Haifa.