Hejda: Že do Evropy musíme? Hlavně chceme. Zápasy o všechno máme rádi

Radost Zdeňka Ondráška a Aleše Čermáka poté, co první jmenovaný proměnil penaltu proti Sönderjyske • Pavel Mazáč / Sport

Je jedním z devíti hráčů Plzně, kteří pamatují dva zápasy s Beer Ševou v základní skupině Evropské ligy před třemi roky. „Dal jsem jim gól, můj jediný v Evropské lize, takže na to vzpomínám rád,“ přiznal stoper Lukáš Hejda před utkáním play off stejné soutěže v Izraeli.

Může vám tři roky stará zkušenost nějak pomoci, byť zejména Beer Ševa má už zcela jiný tým?

„Hráči se sice obměnili, ale jejich styl bude stejný. Mají rádi balon, rádi dominují, v tom nám může pomoci, že už jednu konfrontaci máme. Věřím, že budeme hrát dostatečně agresivně, abychom jim to znepříjemnili.“

Jak se za tu dobu změnila Plzeň?

„Máme jiného trenéra, takže samozřejmě i jiné principy hry, ale víme, co chceme hrát a co by na soupeře mělo platit. Musíme být hodně trpěliví.“

Jak se hráč koncentruje na tak důležitý zápas – zvlášť v tak složitých podmínkách?

„Pokud někdo říká, že do Evropy musíme, tak my hlavně chceme. Přehráváme si situace, které můžou v zápase nastat, člověk se na to musí připravit hlavně v hlavě.“

V této sezoně jste si vyzkoušeli obě varianty – s Alkmaarem jste hráli venku, se Sönderjyske doma. Je v tom nějaký rozdíl, když se hraje bez diváků?

„Jelikož se hraje bez lidí, trochu se to maže. Samozřejmě domácí prostředí je příjemnější, nebudu říkat, že ne, ale je to na jeden zápas, buď, anebo. Věřím, že do toho dáme všechno a postoupíme.“

Vyhovuje vám to, nebo byste raději hrál klasicky na dva zápasy?

„Z mého pohledu je určitě lepší hrát na dva zápasy, na druhou stranu náš tým má rád zápasy, v kterých jde o všechno. Fotbal hrajeme kvůli nim, v nich rosteme. Máme s nimi zkušenosti a věřím, že to potvrdíme.“

Stejně jako Slavia žijete už druhý týden v bublině. Jak to dáváte a dokážete si představit, že byste v tomto režimu jeli třeba celý podzim?

„Bereme to jako realitu, doba je taková, musíme se přizpůsobit. Víme, proč to děláme, jdeme za jedním cílem, takže jsme se takhle obětovali. Ale že bychom takhle fungovali celý podzim, si moc představit nedokážu.“