Fanoušci v klíčové bitvě věří Plzni. Experti tuší, že to nebude mít jednoduché

Další dva české fotbalové týmy mohou ve čtvrtek vybojovat postup do základní skupiny Evropské ligy. Plzeň bude hrát o pokračování v pohárové Evropě v Izraeli na hřišti Hapoelu Beer Sheva a fanoušci jsou optimističtí, že Západočeši klíčovou bitvu zvládnou. „Bookmakeři ale nečekají úplně snadný zápas,“ posílá do Štruncových sadů varování Markéta Světlíková, tisková mluvčí společnosti Chance. Víc práce než Plzeň ale podle všeho čeká Liberec, na jehož půdu přijede APOEL Nicosia. „Liberci věří doma polovina fanoušků,“ dodává Světlíková.

Plzni nevyšel pokus vybojovat se do Ligy mistrů. Pokud se chce udržet v Evropě alespoň ve druhé nejvýznamnější soutěži, musí tým zvládnout izraelskou zkoušku. „Proti pátému týmu izraelské ligy by to měla Plzeň zvládnout. Je slušně rozehraná a až na měsíc staré klopýtnutí s Libercem si vede dobře. Přesto bookmakeři nečekají úplně snadný zápas,“ komentuje blížící se zápas Světlíková.

„Kurz na výhru týmu ze Štruncových sadů je poměrně vysoko (2,03:1). Hned devadesát procent sázkařů ale věří, že plzeňští fotbalisté vyhrají. Remízu s kurzem 3,55:1 má na tiketu sedm procent sázejících a zbývající tři procenta tipují výhru izraelského celku. Fanoušci sice očekávají opatrnější vstup do zápasu, ale nejméně dvě branky bychom podle jejich tipů vidět měli (1,34:1),“ doplňuje tisková mluvčí Chance.

Liberec se po letním zemětřesení v kádru stále tak trochu hledá. Přes oslabený FCSB ale přešel a teď by rád zvládl i poslední krok na cestě do základní skupiny Evropské ligy. „Výhru domácích lze sázet v kurzu 2,33:1 a věří jí polovina sázejících. Remízu, nabízenou v kurzu 3,48:1, tipuje desetina sázkařů a zhruba čtyřicet procent tipérů má na tiketu výhru hostů s kurzem 3,07:1,“ prozrazuje Světlíková, jaké šance dávají bookmakeři a sázkaři jednotlivým týmům. Čeká se hodně vyrovnaná bitva.