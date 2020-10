Lille se mi hrozně líbí, přiznává Kotal. Čeká na Čelůstku s Plechatým

Adam Hložek se vrátil do sestavy Sparty • Pavel Mazáč (Sport)

Bořek Dočkal a Lukáš Juliš slaví gól do sítě Jablonce • Pavel Mazáč (Sport)

Adam Hložek slaví trefu do sítě Jablonce s nahrávajícím Michalem Trávníkem • Pavel Mazáč (Sport)

Václav Kotal na tiskové konferenci Sparty vtipně reagoval na fotku z titulní strany deníku Sport, na níž to vypadá, že má nadváhu • Pavel Mazáč / Sport

Těšil se na účast v Evropské lize, nyní ovšem řeší jen samé starosti. Trenéru Václavu Kotalovi se pár hodin před výkopem duelu s Lille bortí sestava pod rukama, absence přibývají. Jak v předstihu informoval server iSport.cz, vysoce nejistý je start stoperů Ondřeje Čelůstky s Dominikem Plechatým. „Budeme na ně čekat do poslední chvíle,“ potvrdil trenér Sparty.

V jaké kondici vstupujete do Evropy?

„Byla to složitá situace, měli jsme několik hráčů na srazu národního mužstva a jednadvacítky, do toho se nehraje liga. Soupeře jsme sledovali, moji asistenti byli na jednom utkání ve Francii. Zprávy máme a já věřím, že jsme dobře připravení.“

Přípravu vám však komplikovaly karantény spojené s onemocněním COVID-19 i omezené tréninkové podmínky. Může se to projevit?

„Dodržujeme pravidla, která byla určená, takže jsme nemohli trénovat společně. Hlavně to bylo tím, že někteří hráči byli pryč, nehrály se zápasy. Co ta pauza udělá s formou hráčů, to uvidíme. Každopádně se všichni těšíme.“

Navíc počítáte celou řadu absencí. Je pro vás v tuhle chvíli největším rébusem složení defenzivní linie?

„Velmi složitá otázka, řešíme to neustále. Štetina a Hancko jsou mimo dlouhodobě, nepřipadá v úvahu, aby nastoupili. Bohužel se v národním týmu zranil Čelůstka, problémy má Plechatý. Budeme čekat do posledního momentu, zda se dají dohromady, a budou moci nastoupit.“

Štve vás, že se Sparta vrací do Evropy po čtyřech letech a už nyní víte, že nebudete ani zdaleka v nejsilnější možném složení?

„Musíme se s tím vypořádat, pořád reprezentujeme český fotbal, chceme být co nejúspěšnější. Situace je taková, jaká je. Věřím, že hráči odvedou maximum, abychom podali co nejlepší výkon. Čekají nás ale nesmírně kvalitní soupeři.“

Co byste řekl konkrétně o Lille?

„Hrozně se mi líbí. Mají konsolidované mužstvo. Hráči vědí, co mají na hřišti dělat. Bude to pro nás kvalitní konfrontace.“