Sparta v Evropské lize: soupisky a vizitky soupeřů. Jaký je program?

Letenští si díky výhře v loňském ročníku MOL Cupu po čtyřech letech zahrají skupinovou fázi Evropské ligy. V sezoně 2016/17 se ze skupiny probojovali do jarní fáze soutěže, kde na narazili na FK Rostov. Dosáhnou na postup i letos? Ve skupině na ně čeká AC Milán, Celtic Glasgow a francouzské Lille. Přinášíme kompletní přehled soupeřů a program sparťanského tažení skupinou H.

„Skupina má parametry Ligy mistrů,“ věděl kapitán Bořek Dočkal. „Čeká nás velká šichta,“ dodal hlavní trenér Václav Kotal. Prvotní přání se respektovanému odborníkovi splnilo. Kotal doufal ve špičkového soupeře, tím nade vší pochybnost je právě italský kolos. Tým, který je zajímavý nejen přítomností švédského fenoména, ale taky koučem Stefanem Piolim.

Program Skupiny H

Vizitky týmů skupiny H

Sparta Praha

Rok založení: 1893

Stadion: Generali Arena

Cesta do zákl. skupiny EL: přímo díky vítězství v MOL Cupu

Úspěchy v evropských pohárech: semifinále LM (1992), semifinále PVP (1973), 3x čtvrtfinále PMEZ (1966, 1968, 1985), čtvrtfinále Poháru UEFA (1984), Evropské ligy (2016) a PVP (1993)

Soupiska Sparty Brankáři Florin NITA, Milan HEČA, Dominik HOLEC Obránci Ondřej ČELŮSTKA, Dominik PLECHATÝ, David LISCHKA, Matěj HANOUSEK, Tomáš WIESNER, Dávid HANCKO Záložníci Filip SOUČEK, David M. KARLSSON, David PAVELKA, Ladislav KREJČÍ, Bořek DOČKAL, Martin MINČEV, Michal SÁČEK, Srdjan PLAVŠIČ, Matěj POLIDAR, Michal TRÁVNÍK, Andreas VINDHEIM, Adam KARABEC, Ladislav KREJČÍ II. Útočníci Libor KOZÁK, Adam HLOŽEK, Lukáš JULIŠ Trenér Václav KOTAL

AC Milán

Rok založení: 1899

Stadion: San Siro

Cesta do zákl. skupiny EL: z předkola přes Shamrock Rovers (2:0), Bodö Glimt (3:2) a Rio Ave (2:2, 9:8 pen.)

Na koho si dát pozor: Zlatan IBRAHIMOVIC (39 let, útočník)

Úspěchy v mezinárodních pohárech: 4x vítěz PMEZ (1963, 1969, 1989, 1990), 3x vítěz LM (1994, 2003, 2007), 2x vítěz PVP (1968, 1973), 3x Interkontinentální pohár (1969, 1989, 1990), vítěz MS klubů (2007)

Soupiska AC Milán Brankáři Ciprian TATARUSANU, Gianluigi DONNARUMMA Obránci Davide CALABRIA, Diogo DALOT, Alessio ROMAGNOLI, Andrea CONTI, Theo HERNÁNDEZ, Pierre KALULU, Mateo MUSACCHIO, Simon KJAER, Léo DUARTE, Matteo GABBIA Záložníci Ismaël BENNACER, Samuel CASTILLEJO, Sandro TONALI, Hakan CALHANOGLU, Jens Petter HAUGE, Brahim DIAZ, Rade KRUNIČ, Alexis SAELEMAEKERS, Franck KESSIÉ Útočníci Zlatan IBRAHIMOVIC, Ante REBIČ, Rafael LEAO, Daniel MALDINI Trenér Stefano PIOLI

Celtic Glasgow

Rok založení: 1887

Stadion: Celtic Park

Cesta do zákl. skupiny EL: z předkola přes FK Sarajevo (1:0)

Na koho si dát pozor:Odsonne EDOUARD (22 let, útočník)

Úspěchy v evropských pohárech: vítěz PMEZ (1967), finále PMEZ (1970), finále Poháru UEFA (2003), 2x semifinále PMEZ (1972, 1974), 2x semifinále PVP (1964, 1966)

Soupiska Celticu Brankáři Vassilis BARKAS, Scott BAIN, Conor HAZARD Obránci Christopher JULLIEN, Shane DUFFY, Nir BITTON, Kristoff er AJER, Hatem ELHAMED, Diego LAXALT Záložníci Greg TAYLOR, Scott BROWN, Ismaila SORO, Tom ROGIČ, Olivier NTCHAM, Jeremie FRIMPONG, Callum MCGREGOR, James FORREST Útočníci Leigh GRIFFITHS, Albian AJETI, Patryk KLIMALA, David TURNBULL, Ryan CHRISTIE, Odsonne EDOUARD, Mohamed ELYOUNOUSSI Trenér Neil LENNON

OSC Lille

Rok založení: 1944

Stadion: Stade Pierre-Mauroy

Cesta do zákl. skupiny EL: přímo z 4. místa v lize

Na koho si dát pozor: Jonathan DAVID (20 let, útočník)

Úspěchy v evropských pohárech: osmifinále LM (2007), 5x skupina LM (2001, 2005, 2011, 2012, 2019), 3x osmifinále Poháru UEFA (2002, 2005, 2006), osmifinále EL (2010), 1. kolo play off EL (2011)