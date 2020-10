Dramata, euforie. Osm postupů v EL vyneslo českým klubům přes miliardu

Vzpomínáte si na slavné české účasti v Evropské lize? • FOTO: koláž iSport.cz Od sezony 2009/10, kdy druhá nejvýznamnější evropská klubová soutěž nese název Evropská liga, si její základní skupinu zahrálo šest českých značek celkem osmnáctkrát. Hned osmkrát z toho byl přitom postup do jarní vyřazovací části a celkový výdělek činil v těchto případech 1,1 miliardy korun. Sparta i Slavia přitom došly slavně až do čtvrtfinále, což je ještě v živé paměti. Dnes tedy mají společně s Libercem na co navazovat.

2010/2011: SPARTA Celkový výdělek: 50 milionů korun Skupina: Palermo 3:2 a 2:2, CSKA Moskva 1:1 a 0:3, Lausanne 3:3 a 3:1. 1/32 finále: Liverpool 0:0 a 0:1. Sparta pod vedením generálního sportovního manažera Jozefa Chovance nejistým krokem protančila základní skupinou do vyřazovací části, kde ji za odměnu čekal Liverpool. Doma za ni v základní sestavě nečekaně nastoupil Martin Abena a osudový gól inkasovala až v 86. minutě odvety na Anfield Road… „Cítím určité zklamání. Při losu mě nenapadlo, že jsme mohli být k postupu tak blízko,“ přiznal Chovanec. Libor Sionko (vlevo) odvrací před Sotirisem Kyrgiakosem • Foto Pavel Mazáč (Sport)

2012/2013: SPARTA Celkový výdělek: 69 milionů korun Skupina: Lyon 1:1 a 1:2, Bilbao 3:1 a 0:0, Šmona 3:1 a 1:1. 1/32 finále: Chelsea 0:1 a 1:1. Tým trenéra Vítězslava Lavičky si nejprve v předkolech musel poradit s Admirou a Feyenoordem Rotterdam, dobrou formu si pak přenesl i do hlavní soutěže. Především domácí výhra nad Bilbaem měla hodnotu. Jenže pak přišel opět soupeř z Anglie a zase gól těsně před koncem. Aspoň prodloužení bylo blízko. „Teď cítíme hořkost, ale na hráče jsem hrdý,“ uvedl Lavička. „Je to prostě velká zkušenost s trpkým koncem.“ V roce 2013 se Fernando Torres představil v dresu Chelsea na pražské Letné v zápase Evropské ligy proti Spartě • Foto Barbora Reichová / Sport

2012/2013: PLZEŇ Celkový výdělek: 90 milionů korun Skupina: Coimbra 3:1 a 1:1, Atlético Madrid 1:0 a 0:1, Hapoel Tel Aviv 4:0 a 2:1. 1/32 finále: Neapol 3:0 a 2:0. Osmifinále: Fenerbahce 0:1 a 1:1. Viktoria musela v předkolech odklidit dokonce tři překážky, přičemž s Lokerenem měla namále. Ale pak se nadechla ke skvělé jízdě, při které porazila Atlético a dvakrát i Neapol. Nádhernou pohádku uťalo až Fenerbahce. „Hráčům jsem za celé vystoupení v Evropské lize poděkoval. Snad budeme v podobném duchu pokračovat i v dalších ročnících. Doufám, že to letos nebyl jen záchvěv, ale že budeme takhle pokračovat i nadále,“ řekl Vrba. Na další postup ze základní skupiny Evropské ligy čekala ovšem Plzeň pět let. Pavel Horváth střídal dvacet minut před koncem zápasu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

2013/2014: LIBEREC Celkový výdělek: 81 milionů korun Skupina: Sevilla 1:1 a 1:1, Freiburg 1:2 a 2:2, Estoril 2:1 a 2:1. 1/32 finále: Alkmaar 0:1 a 1:1. Slovan se musel do základní skupiny prokousat přes Skonto Riga, Curych a Udinese, na jehož půdě vyhrál s neuvěřitelnou porcí štěstí 3:1. Rozjetý celek Jaroslava Šilhavého pak zastavil až Alkmaar v prvním kole jarní vyřazovací části. Zejména prohra v prvním domácím zápase 0:1 gólem z 90. minuty hodně bolela. „Jsem samozřejmě zklamaný, ale zároveň hrdý na to, co tenhle tým dokázal. Byla to krásná jízda, konec je ale smutný,“ litoval kapitán Radoslav Kováč. Josef Šural uniká dvojici Jeffrey Gouweleeuw - Celso Ortiz. • Foto Michal Beránek SPORT

2015/2016: SPARTA Celkový výdělek: 197 milionů korun Skupina: Schalke 1:1 a 2:2, APOEL 2:0 a 3:1, Asteras 1:1 a 1:0. 1/32 finále: Krasnodar 1:0 a 3:0. Osmifinále: Lazio 1:1 a 3:0. Čtvrtfinále: Villarreal 1:2 a 2:4. Po hořkém vyřazení z předkola Ligy mistrů moskevským CSKA si stratég Zdeněk Ščasný a jeho soubor spravili chuť v Evropské lize, především výhry v Krasnodaru a na Laziu ve světě rezonovaly. Proti Villarrealu pak už došla šťáva. „Nemá cenu brečet, co by kdyby. Hráči se zvedli, bojovali až do konce a myslím, že jsme se s Evropskou ligou rozloučili důstojně. Navíc jsme nasbírali cenné zkušenosti a v příští sezoně budeme silnější,“ věřil Ščasný. Sparťanský záložník Ladislav Krejčí se snaží sebrat míč Antonio Candrevovi z římského Lazia • Foto Pavel Mazáč Sport

2016/2017: SPARTA Celkový výdělek: 157 milionů korun Skupina: Southampton 0:3 a 1:0, Inter Milán 3:1 a 1:2, Beer Ševa 2:0 a 1:0. 1/32 finále: Rostov 1:1 a 0:4. Divoká kampaň Sparty skončila… Divoce. V průběhu skupiny odvolaného Zdeňka Ščasného nahradil David Holoubek a zejména díky domácím výhrám nad Interem a Southamptonem z toho byl nečekaný postup. Ve vyřazovací části však přišlo v Rostově i vinou hloupého vyloučení Tiémoka Konatého kruté vystřízlivění v podobě debaklu 0:4. Následovala remíza 1:1 doma – a konec. „Celkově ten dojem samozřejmě dobrý není,“ hlesl zklamaný Josef Šural. Michal Kadlec brání rozeběhnutého Aleksandra Bucharova • Foto Dominik Bakeš (Sport)

2017/2018: PLZEŇ Celkový výdělek: 184 milionů korun Skupina: FCSB 2:0 a 0:3, Beer Ševa 3:1 a 2:0, Lugano 4:1 a 2:3. 1/32 finále: Partizan Bělehrad 2:0 a 1:1. Osmifinále: Sporting Lisabon 0:2 a 2:1 po prodloužení. Zlomyslný los přihrál Plzni zpět do cesty FCSB, které ji pár týdnů předtím vyřadilo ve III. předkole Ligy mistrů. A i tentokrát rumunský celek Viktorii trápil. Další dva papírově slabší soupeře však červenomodří stlačili pod sebe, takže v soutěži pokračovali i na jaře. Do čtvrtfinále však ani tentokrát nepostoupili, byť tomu nebyli úplně daleko. „Celé to musím hodnotit kladně. Vyhráli jsme skupinu, postoupili mezi posledních šestnáct a do poslední minuty hráli o postup mezi nejlepších osm,“ těšilo kouče Pavla Vrbu. „Takže z mého pohledu jsme Evropskou ligu zvládli velice dobře.“ Daniel Kolář a Milan Havel z Plzně po zahozené šanci Plzně v zápase proti Sportingu Lisabon • Foto Michal Beránek / Sport