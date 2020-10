Hoftych po debaklu: Otevřeli nás jako konzervu, fotbalově jsme na ně neměli

Jaká budou hodnotící slova?

„Zkušenost, kolotoč. Domácí měli skvělé individuality, dostali jsme navíc dvě rychlé branky. Do poločasu jsme čelili vícero nebezpečným situacím, sami jsme zahrozili vrácenými míči a krásnou střelou se nakonec prosadil Jan Matoušek. Ve druhé půli jsme chtěli držet stav, abychom střídáními mohli vnést na hřiště něco nového, ale přišly tři góly v rychlém sledu a bylo po zápase. Naštěstí jsme neinkasovali ještě žádné další branky. Soupeř je opravdu mimořádně kombinačně silný, do toho fantastický Katai... Top hráč. Máme hodně kluků, kteří mají za sebou první dva zápasy v pohárech a jsme zase o něco zkušenější. Porážka 1:5 každopádně zasloužená, domácí byli jednoznačně lepší.“

Ovlivnily výkon vynucené změny? Chyběli Taras Kačaraba, Jakub Jugas i Jakub Pešek...

„Těžko říct, jestli bychom dokázali s kluky vzdorovat takové síle. Matěj Chaluš to měl velmi těžké, ještě s dvěma rychlými brankami v zádech. I kdybychom byli kompletní... Mám velký respekt před Crvenou Zvezdou. Jde vážně o skvělé mužstvo, rychlostně vybavené. Možná jsme měli být ještě o něco důraznější a víc jim fotbal znechutit. Fotbalově jsme na ně neměli, ale bereme to jako zkušenost. Jsme zase o něco chytřejší.“

Čím to, že jindy pevná obrana, která v Evropské lize doteď dostala jen jeden gól, místy tak kolabovala?

„Asi kvůli individuální kvalitě Zvezdy. Motor soupeřova týmu má zkrátka větší objem než ten náš. Těžce jsme nachytávali záběhy, dělali nám problém křídelní hráči. Proti Gentu jsme byli kompaktnější, bránili jsme víc srdcem. Možná jsme trochu chtěli ukázat, že si to s hráči chceme rozdat, chyběla mi větší zarputilost v osobních soubojích.“

Ještě o přestávce jste ale prohrávali jen o gól, naděje pořád žila...

„Chtěli jsme hrát tak jako v závěru první půle. Byli jsme důraznější, dostávali jsme se k soupeřově bráně a byli jsme nebezpeční. Ale nemůžeme dostat takto rychlou třetí branku, pak už bylo vlastně po zápase. Od 70. minuty po slepených trefách nešlo s výsledkem nic dělat. Jen blázen by si myslel, že ano.“

Co mrzí nejvíc? Rychle inkasovaná úvodní trefa?

„No, mrzí hodně, šlo o krásnou vrácenou střelu do šestnáctky. Špatně vykrytá byla ale druhá branka, Katai si tam s námi chvíli dělal, co chtěl. Gól byl krytelný. Oceňuji každopádně kvalitu soupeře, který hraje výborný fotbal. Koneckonců i analýza externí firmy, jež nám dělá data, těžko hledala slabinu. My ji také nenašli. Otevřeli nás jako konzervu a blahopřeju jim. Desátého prosince se Zvezdou hrajeme v Liberci, třeba napadne půl metru sněhu a bude se nám hrát jednodušeji.“

Na druhou stranu je skupina po výhře Hoffenheimu nad Gentem z vašeho pohledu rozehraná stále dobře.

„Nebavíme se o postupu, jsme outsider skupiny. Bylo to vidět, že když hráče dobře nedostupujeme, individuální kvalitou na ně nemáme. Bereme to tak, že máme tři body a jsme za ně rádi, ale čeká nás další extra těžký zápas v Německu, kde opět budou zpřísněná hygienická opatření. Favorité skupiny jsou jinde, když se budeme chtít bavit o postupu, budeme na to muset mít. Porveme se o každý bod.“