Hoftych o nákaze: Z koučů jsem zbyl sám. Kolik hráčů má k dispozici?

Po třetím předkole, v němž řešil koronavirové problémy rumunský soupeř, se dostaly i k vám. Jak zvládáte složitou situaci?

„Těžce. Ne z hlediska průběhu nákazy, kde je vše v pořádku a maximálními příznaky jsou podobné jako u nachlazení, ale spíš v přípravě skládání sestavy. Do Německa mohli odcestovat jen ti, kteří mají negativní test. Testovali jsme se ob tři dny a hráči nám neprocházejí postupně. Z realizačního týmu nakonec letím jen já, což je situace, kterou jsem naposledy zažil u juniorky Zlína."

Co hráči?

„Zbyli čtyři ze základní sestavy a vrací se Taras Kačaraba, který ale měsíc nehrál soutěžní zápas. Je to atypická situace, ale potýká se s ní víc týmů. Nejhorší je nerozehranost, kdyby běžela FORTUNA:LIGA a ČFL, byli by hráči širšího kádru připravenější. Takhle je to složité, protože většina kluků nehrála přes měsíc zápas a neměla s A-týmem ani jeden trénink..."

Hlavní plán bude vzdorovat?

„Je to ve finále dobré pro ligu i další fázi Evropské ligy. Budeme mít skoro celý mančaft promořený, hráči budou v tříměsíční době, kdy ani nemusí na testy. Timing oproti FCSB hraje pro nás, protože se nám podařilo postoupit do skupiny. Přinesli jsme finance do klubu v pravý čas – během těžké koronavirové doby. Jsme za to rádi, protože kdyby Rumuni byli v plné palbě, mohlo to skončit opačně. Teď nás koronavirus potkal, když jedeme k nejsilnějšímu soupeři skupiny, se kterým bychom měli vyhlídky nízké i za normální situace. Pak navíc následuje reprezentační pauza, v níž se můžeme doléčit. Všechno zlé je k něčemu dobré. Bohužel nemohou odletět Júsuf Hilál, Filip Nguyen a ostatní kluci z národního týmu na reprezentační akce..."



Navíc pro většinu hráčů je Bundesliga vysněnou destinací.

„Je to tak. Škoda, že nebudou diváci, ale jde o sledovanou soutěž. Každý z hráčů se může ukázat. O to víc je mi líto kluků, kteří se těšili a dohromady utvořili skvělou partu. Uteče jim nejzajímavější venkovní zápas skupiny... Nemilá věc, ale taková je zkrátka situace. Pro některé kluky z B-týmu půjde o zážitek na celý život. Musíme to poskládat tak, abychom vzdorovali."



Kvůli zranění nebude moct na straně domácích nastoupit Pavel Kadeřábek. Nemrzí vás trochu také jeho absence?

„Nemrzí, mohl by mít totiž svůj letecký den a lítat nahoru-dolů... Jde o výborného fotbalistu a charakterově skvělého člověka, jeho absence je škoda hlavně vůči národnímu týmu. Přeju mu, ať se brzo vrátí na plac a v co nejlepší formě. Rádi ho uvítáme během vzájemného zápasu v Liberci."

Mimo koronavirové potíže. Jaký bude hlavní úkol pro čtvrteční souboj, abyste se vyhli debaklu jako na půdě Crvene zvezdy?

„V Srbsku jsme nebyli tolik důrazní v dostupování soupeře, takže to. Naše defenziva nebyla dobrá, ale musíme uznat kvalitu domácích. I když jsme byli dobře postaveni stejně nás dokázali přečíslit. Momentálně se soustředím, jak a koho postavíme, pak se začneme bavit co zlepšovat... Bude to o defenzivní fázi, ale odešli nám všechny rychlostní typy směrem dopředu jako Jakub Pešek a Jhon Mosquera... Nemůžou hrát a budeme to mít po zachycení balonu těžké směřem nahoru."