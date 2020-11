Sparta SHOW na Celtiku: trojitý Juliš, severský vichr i Kotalův šach-mat

Sparta porazila Celtic na jeho stadionu v Evropské lize 4:1. Co velký večer Letenských nabídl? • FOTO: Koláž iSport.cz Před utkáním se jí příliš nevěřilo. Hromada absencí, do toho další těžký soupeř, navíc v domácích podmínkách. Sparta se ovšem ve čtvrtek večer postavila veškerým papírovým předpokladům čelem. S grácií a až překvapující lehkostí totiž smetla Celtic Glasgow v jeho posvátném chrámu 4:1 a udržela si naději na postup ze základní skupiny Evropské ligy. Projděte si, co všechno velký letenský večer nabídl.

Dynamit zn. Juliš V lize to má šest ze šesti. Stejný počet startů i gólů. V Evropě se ale Lukáš Juliš dlouho hledal, proti Lille i AC Milán vyšel střelecky naprázdno. Ve čtvrtek večer si to však v Glasgow dostatečně vykompenzoval. Tamní Celtic zdecimoval hattrickem, právě on byl hlavním režisérem vítězného letenského příběhu. Počínal si jako útočník světového kalibru. Byl tam, kde měl být. Zakončoval přesně tak, jak měl. Byl chladný a ostrý jako žiletka. Zkrátka perfektní výkon. A po šílených zdravotních peripetiích zasloužené zadostiučinění. „Pro mě ideální zápas, ale na oslavy není čas,“ díval se hrdina duelu už k nedělní ligové bitvě s Viktorií. Radost hráčů Sparty po gólu Lukáše Juliše proti Celtiku v Evropské lize • Foto Reuters

Severský vichr v ráži David Moberg Karlsson je výjimečný hráč. Na tuzemské poměry rozhodně. Během jediného utkání dokáže poztrácet balony, že člověk jen nechápavě kroutí hlavou. Vzápětí však předvede akci, že se pomalu tají dech. Duel na Celtiku byl přesně tenhle případ. Švéd se na netradiční pozici v útoku dlouho hledal, v úvodních patnácti minutách byl zralý na vystřídání. Pak ale rozjel úžasnou show. Svou rychlostí a přímočarostí trhal domácí obranu na kusy, nakonec měl podíl ve všech trefách parťáka Juliše. A to sám ještě trefil břevno. „Je nadstandardně rychlý, technicky vybavený. Jsem rád, že mu to vyšlo,“ radoval se trenér Václav Kotal. Tenhle chlapík, jenž byl vůbec první posilou Tomáše Rosického v roli sportovního ředitele, má rozhodně něco do sebe. Záložník Sparty David Moberg Karlsson • Foto Michal Beránek/Sport

Hanckův nástup = pevná obrana Bojoval s bolavým kolenem, potom i s virem. Zdravotní problémy Dávida Hancka trýznily dlouhé měsíce, vůbec poprvé v sezoně se na hřiště dostal právě až v utkání s Celtikem. Poznali byste to však? Slovenský stoper k tomu nezavdal jediný důvod. Od úvodního výkopu byl jistý, spolehlivý v obraně, aktivní v rozehrávce, vysoce konstruktivní. Jako by plynule navázal tam, kde v závěru minulého ročníku končil. Jakmile je na hřišti, vyzařuje obranná linie Letenských mnohem přívětivější barvy. „Koleno drží, jsem rád. Už to byly čtyři měsíce a po 60. minutě jsem začal cítit, že se to trochu zhoršuje. Věřím, že jsem si už smůlu vybral,“ prohodil mladý bek. Stoper Sparty Dávid Hancko • Foto Michal Beránek (Sport)

Kotalův risk přinesl zisk Šel do rizika, tak trochu si zahrál vabank. Trenér Václav Kotal nemohl pro duel v Celtic Parku využít hned devět hráčů základního kádru, to mu ovšem nezabránilo v tom, aby jen mezi náhradníky usadil kapitána Bořka Dočkala či Ladislava Krejčího staršího. Do základu naopak nasoukal mladíky Adama Karabce a Matěje Polidara. Tenhle tah zkušenému stratégovi klapnul. Kotalovi vlastně vyšlo všechno, na co sáhl. Personální obsazení, rozestavení, zvolená strategie boje i střídání. Soupeři zasadil dokonalý šach-mat. „ Z pozice trenéra jsem určitě spokojený. Tahle výhra je skvělá a moc důležitá,“ vyloudil Kotal úsměv. A ten je v jeho podání skutečně ojedinělý. Jasný důkaz, jak moc ho velký triumf potěšil. Trenér Sparty Václav Kotal (vpravo) udílí pokyny Matěji Polidarovi, který vede míč v duelu Evropské ligy s Celtikem • Foto Reuters