Hanckův skvělý návrat za Spartu: o střídání si mohl říct, výhoda i v tichu

Na jaře válel. Byl hlavním pilířem sparťanské obrany. Svými výkony Dávid Hancko vzbudil zájem pražského klubu, kterému se podařilo přesvědčit Fiorentinu k prodloužení hostování, dokonce s následnou opcí.

Místo přípravy na novou sezonu ale přišly zdravotní trable s kolenem. Kvůli nim bylo posledním soutěžním utkáním, do nějž slovenský obránce zasáhl, derby ze závěrečného kola skupiny o titul uplynulé sezony na Slavii (0:0) z 8. července. „Máme s klubem vytvořený plán mého návratu do tréninkového a zápasového režimu, podle kterého postupujeme. Věřím, že brzy klukům pomůžu na hřišti,“ prohlásil na konci září Hancko.

Ve čtvrtek se dvaadvacetiletý fotbalista dočkal. Po dlouhých měsících boje se šlachou v koleni znovu vyběhl do zápasu. V Evropské lize pomohl Spartě k vítězství 4:1 na hřišti Celtiku Glasgow.

Jeho přínos byl velký, obzvláště poté, co na poslední chvíli vypadl ze sestavy kvůli problémům s tříslem jeho parťák z obrany Ondřej Čelůstka. Hancko nezavdal jediný důvod k tomu, abyste poznali, že je bez herní praxe. Předvedl spolehlivý, jistý výkon. Byl aktivní v rozehrávce, konstruktivní. A přidal i důležitou nadhodnotu. Měl totiž obrovský podíl na první brance, která určila ráz zápasu. Na přední tyči trknul do míče po rohu Davida Moberga Karlssona, balon se od tyče odrazil k Lukáši Julišovi, který odstartoval svou cestu za následným hattrickem.

Hanckův comeback trval nakonec 73 minut. Poté jej na hřišti nahradil David Lischka. „Cítil jsem se výborně, jsem rád, že koleno drží. V sedmdesáté minutě už jsem ho ale cítil, tak jsem si řekl o střídání,“ prozradil sparťanský stoper. „Věřím, že smůlu jsem si vybral, že ty čtyři měsíce pauzy byly dost. V zápase samotném se ukázalo, že Sparta není o jménech, ale o týmu. Nechali jsme tam všechno a ten výsledek je třešnička na dortu,“ dodal.

„Doufám, že zdravotní problémy už má za sebou. Je pozitivní, že vydržel sedmdesát minut. Byli jsme domluveni, že si řekne, až nebude moct dál,“ pronesl po zápase s Celtikem trenér Sparty Václav Kotal směrem k Hanckovi.

Po výpadku Čelůstky museli Letenští narychlo před zápasem upravovat sestavu. K Dominikovi Plechatému a právě Hanckovi se tak stáhl do obrany David Pavelka. „Byla výhoda, že jsme se slyšeli. Nikdy jsme spolu takhle netrénovali, tak ta komunikace byla o to důležitější. Nechali jsme tam všechno, bojovali jsme a až na tu jednu gólovou situaci jsme to zvládli dobře. Všichni jsme si vítězství užili a pořádně jsme slavili. Je to super vzpruha,“ těšilo Hancka.

A jak vidí svůj případný start v nedělním ligovém zápase v Plzni? „Uvidím, jak na tom bude o víkendu koleno, jestli budu moct nastoupit. Doufám, že to půjde dobře a budu moct opět pomoci na hřišti,“ přeje si.