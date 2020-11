Sparta jde na Celtic: návrat Hancka, k němu Pavelka. Kdo doplní Dočkala?

Jsou to jednoduché počty. Pokud chce Sparta živit reálnou naději na postup ze základní skupiny Evropské ligy, musí ve čtvrtek večer bezpodmínečně složit slavný Celtic. Letenští se o to podle informací webu iSport.cz pokusí s využitím sestavy, jež se bude do velké míry blížit té, která pár týdnů nazpět uspěla na skotské půdě. Do akce se vrací stoper Dávid Hancko, vedle něj se do obranné linie postaví i David Pavelka. Na hrot se pak znovu vysune David Moberg Karlsson.