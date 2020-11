Konečně zodpovědně, těší Kotala. Chválil obranu, brankáře i útočné duo

Na tohohle soupeře má recept. A ten funguje zaručeně. Trenér Sparty Václav Kotal i podruhé vyzrál na svého protějška Neila Lennona. Sparta totiž v domácí odvetě základní skupiny Evropské ligy sešvihala Celtic 4:1, stejným rozdíl při tom dokázala vyhrát i před třemi týdny na Ostrovech. Letenští jsou tak rázem ve hře o postup do jarní fáze. „Konečně zodpovědný výkon. Teď to máme ve svých rukou,“ pochvaloval si zkušený kouč.

Zůstali jste ve hře o postup ze skupiny. Jak náročné to proti Lille a AC Milán bude?

„Máme to ve vlastních rukou, ale nečeká nás nic snadného. Lille sice remizovalo s Milánem, ale v lize vyhrálo 4:0. AC je lídr Serie A. Těžký soupeř. My v Lille můžeme jen překvapit. Uděláme maximum a uvidíme, jak to na hřišti dopadne.“

Čím si vysvětlujete, že oproti duelu s Českými Budějovicemi podalo mužstvo diametrálně odlišný výkon?

„Hlavním důvodem bylo, že jsme nedělali kardinální chyby jako s Budějovicemi a předtím s Plzní. S Budějovicemi jsme měli 27 střel, ale srážela nás nízká efektivita a chyby. Proti Celtiku jsme žádné hrubé chyby neudělali a za stavu 2:1 nás hodně podržel Florin Nita, což bylo hodně důležité.“

Těší vás konečně zodpovědný výkon?

„Za to jsem rád. I když v úvodu druhé půle mi trochu vadilo, že jsme měli až moc laciných ztrát. Bavil jsem se s Juldou po zápase a říkal jsem mu, že Celtic dostal do tlaku a převahy, kterou měli. Až když jsme se zpřesnili, se hra vyrovnala a vyšly nám protiútoky. Takhle zodpovědně musí hrát hráči každé utkání, ne jen v Evropské lize.“

Překvapilo vás, že Celtic na první utkání v Glasgow nezareagoval a víceméně vás nechal hrát stejně?

„Oni potřebovali vyhrát, aby zůstali ve hře. V některých momentech jsme zůstávali jeden na jednoho, což bylo hodně na riziko. Ale naše defenziva fungovala mnohem bezpečněji. Zlepšili jsme defenzivu a byli úspěšní v protiútocích.“

Vrátil se Dávid Hancko, změnili jste rozestavení. Jsou to hlavní pilíře zlepšené obrany?

„A také jsme vrátili Davida Pavelku dozadu. I když je to záložník, v prvním utkání na Celtiku zahrál dobře. U Hancka je problém, jak dlouho vydrží s tím svým zdravotním stavem. Dnes vydržel hodinu a dal gól. Panuje spokojenost.“

Jak to vypadá s Hanckovým zraněním?

„Dávid opět cítil koleno. Snese pouze určitou zátěž. Navíc mu v prvním poločase přišlápli palec na druhé noze a měl další problém. Na jednu nohu kulhal, na druhou nemohl došlápnout. Byli jsme domluvení, že si řekne o střídání.“

V obraně si vedl dobře i Dominik Plechatý. Ukázalo se, že když má vedle sebe zkušené spoluhráče, může mít pro tým velký přínos?

„Pro každého mladého hráče je důležité, když má vedle sebe zkušeného spoluhráče. Dominik měl několik výjezdů. Vyvaroval se několika hrubých chyb jako třeba v Plzni. I když stejně bylo v utkání dost nepřesných přihrávek. Stále se s tím potýkáme. Snad už kluci pochopí, že základem dobré hry je bezpečnost. Do rizika můžete jít na polovině soupeře, ne na vlastní.“

Opět úřadovalu duo Juliš, Karlsson. Je to ofenzivní tandem i pro ligu?

„David je ideální hráč do brejků. Je velmi dobře rychlostně vybavený, umí jeden na jednoho a má přesnou přihrávku, což dokázal i v předchozích utkáních. Julda zase dokáže být ve správný moment na správném místě. Jejich spolupráce po zranění Adama Hložka je dobrá. V Plzni nemohl David hrát kvůli nemoci, takže jsem rád, že na to teď opět navázali.“

Bořek Dočkal byl v poslední době pod palbou kritiky. Proti Celtiku si připsal dvě asistence. Je to pro něj odraz k lepší formě?

„Takhle to neberu. U nás se pořád hodnotí jen výsledek. Stojím si za tím, že zápas s Budějovicemi nebyl špatný. Měli jsme spoustu střel. Ale rozhodly chyby, které jsme udělali a soupeř je potrestal. Snažím se hráče hodnotit komplexně. Na hřišti je jedenáct hráčů a dějí se chyby, které jdou zajistit a které naopak nelze. Jsem rád, že to proti Celtiku klukům vyšlo. Také jsme udělali chyby, ale za stavu 2:1 nás podržel brankář. V minulém utkání naopak chyby vedly k inkasovaným brankám. Je to poučení do dalších zápasů.“

A co Florin Nita, řekl si o post jedničky?

„Samozřejmě jsme rádi, že podal dobrý výkon, ale máme spoustu zápasů. Ve 32 dnech jsme odehráli deset zápasů. Chtěli jsme rozložit zátěž mezi hráče. Někteří hráči potřebují větší regeneraci. S tím jsme do zápasu s Budějovicemi taky šli. Nebyla to jen chyba brankáře, chyb bylo více. Mužstvo si musím uvědomit, že za obranu nezodpovídá jen obrana a za útok jen útok.“