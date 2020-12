Kotal: Je to zklamání, sahali jsme po bodu. Proč o půli střídal Karlssona?

Poslední duel ve skupině Evropské ligy proti AC Milán bude už jen z povinnosti. Sparta si po prohře v Lille (1:2) zavřela postupové cesty do jarní části soutěže. „Sahali jsme tu po výhře i bodu. Musíme to vzít jako realitu. Nicméně nás nyní čeká liga, kde chceme být úspěšní. Se Slavií je to zápas o první místo. To je pro hráče dostatečná motivace,“ reagoval trenér Letenských Václav Kotal po zápase.

Jaké jsou dojmy po zápase, kdy jste i v deseti čtvrt hodiny před koncem vedli, a drželi velice nadějný výsledek, a nakonec odjíždíte bez bodu?

„Ve fotbale se nehraje na to, kdo byl lepší a horší. Rozhodují góly. Podařilo se nám ho vstřelit paradoxně až v deseti. Soupeř na nás nasadil další útočníky a ukázalo se to jako rozhodující věc. Yilmaz ukázal při zakončení velkou kvalitu. Zakončoval v klidu a sám. Musím se ještě podívat na video, zda těm situacím nešlo nějak zabránit.“

Hlavně v prvním poločase vás hodně limitovaly časté ztráty míče. Je to faktor, který na evropské scéně hraje důležitou roli, když chcete pomýšlet na úspěch?

„S tím máme problémy dlouhodobě. Je to také o kvalitním výběru místa. Hráčům neustále zdůrazňuju, aby měli čas na kvalitní převzetí balonu a mohli s ním hrát dopředu. Jenže my jsme ztráceli míče i čelem k naší brance. To je vždycky strašně nebezpečné - když vás soupeř dorazí, hrozí rychlý brejk. Pro tým to musí být škola, aby se z toho hráči poučili a uvědomili si, že připravit si dobrý prostor pro založení akce je velmi důležité.“

Souhlasíte, že o vašem osudu ve skupině rozhodly oba duely s Lille?

„Paradoxně v obou zápasech jsme hráli v deseti. S takhle kvalitním soupeřem je to hrozně složité. V jedenácti mělo Lille sice převahu, ale že by mělo zase tolik šancí jako v Praze, to ne. Myslím si, že jsme to celkem zvládali.“

Je to velké zklamání před nedělním derby?

„Samozřejmě. Sahali jsme tu po výhře i bodu. Musíme to vzít jako realitu. Nicméně nás nyní čeká liga, kde chceme být úspěšní. Se Slavií je to zápas o první místo. To je pro hráče dostatečná motivace.“

David Moberg Karlsson střídal už v poločase. Byl důvodem zranění?

„David si sám řekl o střídání, protože se cítil unavený. Nezdálo se mi, že by toho tolik naběhal v prvním poločase. Ano, jsou tam časté náběhy, ale vycházeli jsme z defenzivy. Chtěli jsme hrát přes křídelní prostory, to se nám moc nedařilo. Co se týká pohybu do defenzivy, toho bylo ale hodně.“

Po delší době nastoupil v základu Ladislav Krejčí I. Jak jste byl s jeho výkonem spokojený?

„Pomalu se dostává do zápasového rytmu. Určitě v dalších duelech ukáže, že pro tým bude kvalitním hráčem.“