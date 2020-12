Krejčí nechápal neuznaný gól: Hráč Lille se srazil se svým brankářem

V poli byl jedním z nejlepších hráčů Pražanů. Na pozici stopera hasil hrubky svých spoluhráčů. Několikrát musel na poslední chvíli likvidovat obrovské šance rozjetých hráčů Lille. Dobrý defenzivní výkon navíc Ladislav Krejčí II podpořil i úvodním gólem zápasu, když poslal Spartu do vedení. Jenže po zápase těžce kousal konečný výsledek 1:2, který ukončil sparťanskou cestu Evropou. „Doufám, že nám tato konfrontace do budoucna pomůže a příští rok budeme ještě úspěšnější, než tomu bylo letos,“ pronesl po zápase sparťanský univerzál.

Zápas se dlouho vyvíjel podle vašich představ. Drželi jste remízový výsledek. V jednu chvíli jste dokonce vedli a ve finále nemáte ani bod. Je to hodně hořký konec v Evropské lize?

„Strašně nás to mrzí. Jsem rád, že bylo aspoň vidět, že jsme se snažili bojovat do posledních chvil. Nechtěli jsme nic vzdát. Jenže Lille bylo už od prvního poločasu hodně nebezpečné. Především jejich náběhy za obranu, kam posílali dobré balony, nám dělaly problémy. My si s tím dlouho dokázali poradit. Kolikrát jsme měli i štěstí, ale ve finále jsme dva góly inkasovali.“

Nebylo paradoxní, že jste udeřili v deseti a Lille vstřelilo ty dva góly až následně, kdy jste byli v euforii vy?

„Nemyslím si. Takhle jsem to na hřišti nevnímal. Cítili jsme, že po vyloučení můžeme v deseti být pro Lille nebezpeční hlavně ze standardek. Nakonec se nám po jednom z centrů podařilo vstřelit gól, ale bohužel už jsme nedokázali proti domácí přesile výsledek ubránit.“

Okamžik, kdy sudí v samotném závěru neuznal parádní branku Srdjana Plavšiče kvůli údajnému faulu na brankáře, vypadal jako regulérní gól. Jak jste to vnímal vy?

„Z mého pohledu jsem viděl, že naběhl domácí hráč do vlastního gólmana. To jsem se také rozhodčímu snažil říct, on ale nechtěl slyšet jiný názor. Bohužel. Víc k tomu nyní asi už nemá cenu říkat.“

Nejlepšího střelce soutěže Yaziciho se vám podařilo zneškodnit, pak ale rozhodl dvěma zásahy jeho náhradník Yilmaz. Hrála už roli velká únava pramenící z toho, že domácí byli v převaze?

„Byl lepší v tom, že byl kvalitnější v zakončení. Dal nám dva góly. To je vše.“

Sparta má na soupisce spoustu mladých hráčů. Většina hrála Evropskou ligu poprvé v kariéře. Co vám tato letošní zkušenost dala?

„Dalo nám to hodně nových zkušeností. Navíc jsme si všichni ukázali, že můžeme hrát vyrovnaná a kvalitní utkání i s takto velkými kluby z Evropy. Doufám, že nám tato konfrontace do budoucna jenom pomůže a příští rok budeme ještě úspěšnější, než tomu bylo letos.“