Kotal: Derby jsme si vyříkali. Co očekává od sedmnáctiletého Vitíka?

S rozdanými kartami ve skupině Evropské ligy už Sparta nic neudělá. Týden stará porážka na Lille jí sebrala poslední naděje na postup do jarní fáze soutěže. Čtvrtečním duelem s AC Milán se tak s Evropou pro tuhle sezonu rozloučí. A bude to zajímavé mávání, do akce totiž půjde celá řada mladíků v čele s teprve sedmnáctiletým Martinem Vitíkem. „Budeme u něj sledovat různé atributy hry. Souboje, jak se staví na rozehrávku, výběr místa,“ zdůraznil trenér Václav Kotal.

Přetrvává ve vás a mužstvu ještě pachuť z nezvládnutého derby?

„Měli jsme rozbor utkání, pak už jsme se připravovali na další utkání. Myslím, že jsme si jasně vyříkali, jaké byly nedostatky. Budeme pracovat na tom, aby se ty chyby neopakovaly.“

Řada okolností vyloženě nahrává tomu, abyste do duelu s Milánem nasadil mladíky. Máte to v plánu?

„Určitě ano. Problém mladých hráčů byl, že měli zranění. Ať už to byl Karabec či Polidar. Věřím že jsou na utkání připravení.“

Šanci by mohl dostat i sedmnáctiletý stoper Martin Vitík. Co vás na jeho výkonu budete sledovat především?

„Budeme u něj sledovat různé atributy hry. Souboje, jak se staví na rozehrávku, výběr místa. Těch věcí je spoustu. Absolvoval s námi letní přípravu. Bohužel nehrálo béčko, takže měl zápasovou absenci. Chybějící zápasové vytížení je největší problém. Snažili jsme se modelovými tréninky nastavit situace, které vznikají v utkáních. Uvidíme, jak to bude vypadat.“

Věříte, že můžete AC potrápit?

„Uděláme všechno pro to, abychom jim cestu za vítězstvím ve skupině znepříjemnili. Čeká nás kvalitní soupeř, AC má pětibodový náskok v čele italské ligy, jsou na tom dobře. Mají široký a kvalitní kádr, ve kterým je spoustu osobnost. Musím říct, že se na jejich hru hezky dívá.“

