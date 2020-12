Možní soupeři Slavie na jaře: jak se vyhnout United a kdo bude nasazený?

Abdallah Sima ve svém prvním derby posílá hlavou míč do sítě Sparty • Michal Beránek (Sport)

Postup do jarní fáze v Evropské lize mají v kapse ještě před závěrečným duelem základní skupiny. Fotbalisté Slavie ale do Leverkusenu (18:55 ONLINE na iSport.cz) nejeli jen tak na výlet. V přímém souboji se porvou o první místo ve skupině, které může českému mistrovi výrazně ulehčit situaci v prvním jarním vyřazovacím kole. Jací soupeři se Pražanům rýsují?12:25

Do jarní fáze Evropské ligy pronikne celkem 64 týmů - dva nejlepší celky z každé skupiny plus osm mužstev z třetích míst v Lize mistrů. Při losu, který proběhne v pondělí 14. prosince ve švýcarském Nyonu, budou celky rozděleny do dvou skupin - na nasazené a nenasazené.

Mezi nasazené se dostane dvanáct vítězů jednotlivých skupin a k nim čtyři nejlepší celky z Ligy mistrů podle koeficientu. Už devět klubů má jisté místo mezi nasazenými, do této skupiny se může zařadit i Slavia, pokud si v Leverkusenu zajistí prvenství ve skupině C (stačí jí i bod).

Pokud tohle Pražané zvládnou, vyhnou se například Arsenalu, AS Řím, Hoffenheimu nebo Villarealu a čtyřem celkům z Ligy mistrů - Manchesteru United, Šachtaru Doněck, Bruggám, kde působí český útočník Michael Krmenčík, a Ajaxu. Naopak zahrát by si mohli s týmy z nenasazeného balíku, tam zatím figuruje zbylá čtveřice z Ligy mistrů (Dynamo Kyjev, Krasnodar, Olympiacos a Salzburg) a jistý druhý celek z liberecké skupiny Crvena zvezda.

Mezi už jistě kvalifikovanými kluby je řada dalších zajímavých jmen, jejichž rozřazení určí až večerní závěrečné zápasy v základní skupině (například AC Milán, Leicester nebo Tottenham). První zápas vyřazovací fáze je naplánovaný na 18. února příštího roku, odveta pak o týden později.

V základních skupinách Evropské ligy se večer naposledy představí Sparta a Liberec, oba české kluby už nemají šanci na druhé místo a tím pádem postup do jarní fáze.