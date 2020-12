Knobloch vychytal Kangu a spol.: Za rok chceme do pohárů zase

Chytal teprve druhý ostrý zápas v sezoně, ale nepoznali byste to na něm. Liberecký brankář Milan Knobloch udržel nulu proti CZ Bělehrad a postrčil Slovan k remíze 0:0 v rozlučce s Evropskou ligou. Liberec nasbíral sedm bodů a ve své skupině skončil na třetím, nepostupovém místě. „Nemáme se za co stydět,“ vykládal Knobloch.

Váš trenér Pavel Hoftych den před zápasem prohlásil: „Chceme si rozlučku prožít.“ Prožili jste si ji?

„Musím souhlasit. Na druhou stranu bylo vidět, že chceme vyhrát. Vytvořili jsme si šance a je škoda, že se nám nepodařilo nějakou proměnit. Muselo být vidět, že jsme chtěli předvést dobrý výkon a nějakou šanci přetavit v gól.“

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat? V této sezoně jste nastoupil jen jednou ve FORTUNA:LIZE.

„Věděl jsem to asi čtyři pět dnů dopředu. Bylo super, že jsem mohl naskočit. Vlastně celý náš kádr zasáhl do některého ze zápasů Evropské ligy, dostalo se i na některé kluky z béčka. Každý na to bude vzpomínat jen v dobrém.“

Jaký to byl zápas pro gólmana?

„Bylo důležité, že jsme hráli dobře v obranné fázi. Nevalilo se to na nás jako v Bělehradě, kde jsme prohráli 1:5. Crvena zvezda je kvalitní tým a vytvořila si pár zajímavých momentů, takže bylo potřeba být pořád ve střehu. Čisté konto je pro mě moc cenné a musím pochválit všechny kluky za to, jak bránili.“

Pochválil byste i fanoušky, kteří vám za stadionem připravili ohňostroj?

„Je příjemné, že i přes všechna opatření byli fanoušci slyšet, aspoň v téhle formě to bylo moc fajn. Ohňostroj za tribunou jsem vnímal, ovšem místy to bylo nepříjemné. Chvílemi jsme se s klukama vůbec neslyšeli, jak to bouchalo. Na druhou stranu to nebylo nic hrozného.“

Skoro po půl roce jste hrál proti exsparťanovi Guéloru Kangovi, který vás odřízl od triumfu v národním poháru. Tentokrát vás už coby hráč CZ nepřekonal a brzy střídal. Berete to jako satisfakci?

„Tohle vůbec neřeším. U něj je potřeba dát si pozor na nějakou provokaci. A co se týká mě jako brankáře, na jeho nepříjemné střely z dálky. To je všechno, co bych k němu řekl.“

Kdy vám bylo nejhůř? Když El Fardou Ben na konci první půle trefil tyč?

„Asi jo. Výborně mi pomohl Kuba Jugas, který to tečoval na tyč, jinak by to byl gól. Tímto mu děkuju – a myslím, že i ostatní kluci.“ (usmíval se)

Těší vás, že jste jako jediní z českých týmů v posledním kole Evropské ligy bodovali?

„Jasně. Když se podíváte na těch našich sedm bodů, tak i když to nestačilo na postup, nemáme se za co stydět. Je to slušný bodový zisk, můžeme být spokojení.“

Znamená pro vás výkon a výsledek s CZ povzbuzení pro ligové zápasy?

„Pochopitelně. Pokud se nám proti takovému týmu, jako je Crvena zvezda, podaří předvést takový výkon, místy ji zatlačit a vytvořit si šance, může to být odrazový můstek do ligy. Musíme rychle přepnout a získat co nejvíc bodů. Evropa je super, ale tímhle zápasem skončila a musíme se soustředit na to, abychom sbírali body v lize a aby jich bylo co nejvíc.“

A abyste se třeba zase dostali do pohárů?

„Myslím, že můžu mluvit za všechny v kabině, že Evropu by chtěl hrát každý a každý rok. Když jsme měli možnost Evropskou ligu ochutnat letos, o to větší bude motivace skončit na pohárových pozicích i v téhle sezoně.“