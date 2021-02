Otazník sestavy Slavie: Deli, nebo Zima? Roli může hrát i Liga mistrů

Simon Deli nastupuje do letadla, aby byl co nejdříve v Praze a mohl se připojit ke Slavii • Twitter.com/@slaviaofficial

Koho postavit do stoperské dvojice vedle Ondřeje Kúdely? Simona Deliho, nebo Davida Zimu? To je možná největší dilema pro slávistického kouče Jindřicha Trpišovského při skládání sestavy pro čtvrteční první zápas úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy proti Leicesteru.

Když činil trenérský štáb Slavie nelehké rozhodnutí, koho dopíše na tři volná místa na soupisce pro Evropskou ligu, nad Simonem Delim neváhal. Ikonický stoper červenobílých, který se do Edenu v zimě vrátil na hostování z Brugg, byl jasnou volbou. Ostatně pohárové bitvy, které přijdou minimálně s anglickým Leicesterem, jistě svým způsobem lákaly Deliho k další misi u „sešívaných“.

Tolik vyhlížená štvanice na „lišky“ přichází, ale nastoupí elegantní obránce z Pobřeží slonoviny v základní sestavě? Možná ano, možná ne, jeho konkurent na pozici levého stopera je totiž zdatný: neustále se lepšící David Zima.

Oba mají předpoklady, aby v prověrce proti elitnímu týmu Premier League obstáli. „Stopery a brankáře čeká náročný zápas, bude to hodně o jejich koncentraci a předvídavosti,“ přemítá velitel slávistické lavičky Jindřich Trpišovský. Koho do dvojice k Ondřeji Kúdelovi vybere?

Trpišovský: Pro stopery to bude těžké. Stanciu si volal s Tielemansem

Český reprezentant do jednadvaceti let za rok ve Slavii udělal viditelný progres, natankoval sebevědomí, prodává rychlost a obratnost, nebojí se vyvézt míč vpřed. „David se hodně posunul, roste vedle velkých borců. Neříkám, že je to hotový hráč, pořád je mladý a na mezinárodním poli toho ještě tolik neodehrál, ale mohl by mít velkou budoucnost. Potřebuje získávat zkušenosti,“ říká o Zimovi bývalý reprezentační stoper David Rozehnal.

Deli může zkušenosti nabídnout, mistrovské tituly má z Česka i Belgie, dobře zná kulisy evropských pohárů, v nichž nastoupil k 39 zápasům. Víc jich v kádru červenobílých nasbírali jen Nicolae Stanciu (64) a Jan Bořil (49). Je silný v osobních i hlavičkových soubojích, zlepšil rozehrávku. „Je to kvalitní hráč, umí dát do hry nadšení, zkušenosti jsou pro něj výhodou,“ vypichuje Rozehnal.

Je tu ale ještě jeden aspekt. Slavia se s velkou pravděpodobností bude v létě opět pokoušet proniknout do Ligy mistrů. U toho už Deli nebude, naopak Zima by měl být v té době pevnou součástí defenzivy, stoperem, o kterého se mužstvo bude moct opřít.

Nabízí se proto myšlenka, že by se proti Leicesteru mohl otrkat, vyzkoušet si jiný fofr, než na který je zvyklý z české ligy. „Pokud by David hrál, dalo by mu to strašně moc, byla by to pro něj neskutečná škola. Co jsem viděl, velké zápasy, které dosud hrál, zvládl. Myslím, že by obstál i teď,“ míní Rozehnal.

Bilance v této sezoně SIMON DELI DAVID ZIMA 19 soutěžních zápasů/1 gól

(za Slavii 2 soutěžní zápasy/0 gólů) 18 soutěžních zápasů/0 gólů

