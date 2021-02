Rodgers: Nula vzadu na Slavii je cenná. Měl výhrady k sudímu i hřišti

Remízu bral. „Je to pohárový zápas v Evropě, udrželi jsme nulu, což je dobré. Rozhodne odveta,“ hodnotil bezbrankovou plichtu v Edenu se Slavií v úvodním zápase prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy trenér Leicesteru Brendan Rodgers.

To, že Leicester nebyl v ofenzivě úplně výrazný, mu tolik nevadilo. Kouč „lišek“ Brendan Rodgers si hlavně cenil toho, že jeho soubor eliminoval útočnou vozbu Slavie. „V defenzivě jsme byli dobří. Slavia má silný tým, doma je nesmírně sebevědomá, vždyť tu dává skoro každý zápas tři góly. Udržená nula je pro nás cenná,“ konstatoval Rodgers po bezbrankové remíze v jarním vstupu do Evropské ligy.

Ne vše se mu ale pozdávalo. Měl výhrady k některým verdiktům italského rozhodčího Marca Guida. „S některými věcmi jsme byli zklamaní,“ řekl Rodgers. Na mysli měl například žlutou kartu pro útočníka Kelechiho Iheanacha. „Hřiště bylo těžké,“ odkazoval pak na trávník v Edenu, asi s vědomím, na jaké pažity je zvyklý z Anglie.

Na to reagoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Nedivím se mu, on je zvyklý na hřiště z Premier League. Hřiště v anglické lize jsou třída. Já měl na Chelsea skoro strach na něj stoupnout. Na české podmínky bylo hřiště skvělé, myslím, že je momentálně nejlepší v Česku. Jsme šťastní, že v Česku takové v únoru je. Kdyby trenér Leicesteru viděl sestřih kola české ligy, byl by rád, na čem se hrálo,“ podotkl kouč „sešívaných“.

Utkání bylo vyrovnané. „Mám dobrý pocit. Bylo by lepší, kdybychom vstřelili branku, ale hlavně že jsme udrželi čisté konto. Hráli jsme docela dobře, v zápase nebylo moc šancí, ale ani hluchých míst. Těšíme se na odvetu, doma jsme už vyhráli řadu důležitých zápasů, věříme, že uspějeme i proti Slavii. Do odvety máme velkou motivaci,“ poznamenal hlavní stratég anglického mužstva.

Vyzdvihl přínos jediného nováčka v sestavě oproti utkání s Liverpoolem - levého obránce Luka Thomase. „Byl skvělý, slávistické křídlo (Abdallah Sima) je rychlé a dynamické. Dobře spolupracoval s Barnesem. Velmi rychle se učí,“ viděl Rodgers. „Ostatně všichni dobře spolupracovali a komunikovali,“ dodal.

Na utkání dorazilo několik stovek lidí z řad partnerů klubu, trenér Leicesteru je vnímal. „Utkání jsme si i díky tomu užili, bylo příjemné, že jsme při zápase zažili zase trochu hluku,“ prohodil Rodgers. Premier League musí jeho družina absolvovat kompletně bez diváků.