Pokryté hvězdy Leicesteru. Zima a spol. se vykasali. Hromada překvapil

Jamie Vardy, James Maddison, Harvey Barnes. Trojúhelník, před kterým se klepe kdejaká obrana v Premier League. Slavia však dokázala v úvodním zápase prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy (0:0) údernou jednotku Leicesteru zkrotit. Vardyho úplně vygumovala, Maddison byl dobře pokrytý, Barnes zazlobil nejvíc, ale žádný velký rej rozjet nemohl. A to červenobílí vyslali proti těmto hvězdám nepříliš otrkané borce, ti si vedli zdatně.

Ikonický šutér Leicesteru Jamie Vardy slyší po nevýrazném vystoupení proti Slavii kritiku, výteční stopeři červenobílých Ondřej Kúdela a David Zima mu hodinový pobyt v Edenu dokonale otrávili. Přitom právě start Zimy byl před utkáním největším otazníkem, jeho konkurentem je totiž Simon Deli. Trenér Jindřich Trpišovský ale vybral reprezentanta do jednadvaceti let a udělal dobře.

„Leicester ukázal, že má rychlostně a pohybově výborně vybavené mužstvo. Myslím, že i tenhle aspekt hrál roli při rozhodování trenéra Trpišovského. Zima je rychlejší, dynamičtější, má rychlé první kroky, je obratný a atleticky dobře disponovaný, dokáže předvídat. Fungovalo to, Kúdela dodal zkušenosti, Vardy se neprosadil,“ glosoval počínání stoperské dvojice v souboji s vyhlášeným útočníkem zkušený trenér Vlastimil Palička.

Dvacetiletý obránce nastoupil do svého sedmého utkání v evropských pohárech, předešlé starty nasbíral na podzim (jeden v předkole Ligy mistrů proti Midtjyllandu, pět v základní skupině Evropské ligy). „David první část maturity složil, druhá ho ještě čeká. Kdybych byl učitel, napsal bych mu, že za pololetí prošel. Podal skvělý výkon, ale i díky ostatním, spousta kluků zvládla své minisouboje,“ odhalil Trpišovký.

„Bořil vymazal Albrightona, Hromada do utkání skvěle naskočil a poradil si s Maddisonem, Bah měl s Barnesem trochu problémy, ale Barnes je pro mě elitní hráč, dlouho jsem neviděl takhle nebezpečného hráče. Alex si s ním poradil,“ doplnil hlavní slávistický stratég.

Defenziva obstála, výrazné individuality z nejprestižnější soutěže světa eliminovala. Slavia se na poctivé bránění a dostupování soustředila, měla dobře na paměti, že jakékoliv propadnutí může znamenat pohromu. V úvodní čtvrthodině se to jednou stalo, Alexander Bah pak marně stíhal Harveyho Barnese, jehož nájezd výborně zlikvidoval brankář Ondřej Kolář.

Pro Baha byla konfrontace s Leicesterem přísným testem. Ve Slavii je měsíc a půl, na kontě měl jediný start v evropských pohárech a ve čtvrtek musel chytat Barnese s gepardíma nohama. Po první lekci se ale brzy srovnal a naznačil i velmi solidní potenciál v ofenzivě. Nebál se, dovolil si.

„Začátek měl trochu rozpačitý, ale pak ukázal, jakým rychlostním typem je. Byl v nebezpečných situacích, takového hráče trenér Trpišovský potřeboval. Dřív na něm byla vidět větší nesehranost se spoluhráči, to se lepší. Některé situace mohl vyřešit třeba tím, že by šel ještě do kombinace, ale zkusil jít sám, má sebevědomí. Bude ještě lepší, až se ve Slavii víc aklimatizuje,“ přemítal Palička.

Důležitý článek představoval i defenzivní záložník Jakub Hromada, který po půlhodině vystřídal zraněného Tomáše Holeše. Často na něj vycházel James Maddison, a ačkoliv Hromada odehrál za posledních pět ligových zápasů dohromady jen padesát minut, špílmachra Leicesteru precizně strážil. „Překvapil mě, ale pomohlo mu podzimní hostování v Liberci. Je zase zkušenější, působí suverénně, sebevědomě. Dokázal přitvrdit a ukázat soupeři, že je na hřišti. Svůj prostor dokázal uhlídat,“ chválil Palička.