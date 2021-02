Trpišovský: Jsme na posvátné půdě. Nechybovat, ale zanďoura nečekejte

Zkoušel to před dvěma roky, neodbytně vzdoroval ve čtvrtfinále Evropské ligy Chelsea a jeho Slavii pak aplaudoval uchvácený Stamford Bridge. Trenér Jindřich Trpišovský dostává druhou příležitost zaskočit anglického favorita, který hraje ve špičce Premier League. „Je to výjimečná událost,“ váží si před odvetou prvního vyřazovacího kola v sobotu 45letý kouč další šance.

Za tři dny slaví 45. narozeniny. Není těžké uhádnout, co by mu udělalo největší radost. Vyřadit soupeře z Anglie, ke které měl Jindřich Trpišovský vždycky nejhlubší úctu, to by nemohlo nic překonat. Prostě dát Leicesteru gól, a bude to blízko.

Že ano?

„Souhlas, první gól ten zápas hodně otevře. Tím, že první utkání skončilo 0:0, bude muset druhý tým reagovat, dotahovat výsledek. Leicester je nesmírně kvalitní tým, myslím, že obě mužstva jsou dobrá a první gól v takových zápasech bývá velký bonus. Jestli chceme být úspěšní, potřebujeme se dostávat do šancí, potřebujeme vstřelit gól. Oba týmy mají nahoře rychlé hráče dopředu a ten, kdo bude hrát do otevřenější obrany, bude mít výhodu. První gól hodně naznačí, kdo bude mít k postupu blíž.“

Takže žádný zanďour, hrnout to třeba až do penalt?

„Ani jsme je nezkoušeli, pevně doufám, že na ně nedojde. Nevím, jestli bych chtěl, aby o osudu toho dvojzápasu rozhodovaly penalty. My jsme přesvědčení, že k tomu, abychom postoupili, potřebujeme hrát svoji hru. 0:0 zrovna často nehrajeme, tímhle výsledkem končí naše zápasy úplně minimálně, většinou se nám nějaký gól podaří dát. Potřebujeme tady hrát nahoru a ideálně otevřít skóre, ale zároveň si myslím, že aspoň ze začátku to bude celkově opatrné. Ani Leicester se nejdřív nepožene úplně bezhlavě dopředu, spíš bude čekat na naši chybu. Je to i o tom, neudělat zbytečnou chybu.“

Jak jste po prvním utkání mluvil o tom, že doma má svou hodnotu udržet čisté konto, teď jste zase díky pravidlu o gólu na hřiště soupeře trochu v početní výhodě, že?

„Teď máme bonus my, když se prosadíme, poletí naše šance hodně nahoru. To víme. Ale taky víme, kdo proti nám stojí. Uvidíme, jak se s tím zápasem na rychlém hřišti vypořádáme, jestli budeme dost kvalitní, abychom se nedostali pod nějaký tlak. Víme, že cesta není jenom bránit, ani nejsme takové mužstvo, že bychom chtěli nebo uměli něco ukopat.“

Když jste to zmínil, předpokládám, že s kobercem na King Power Stadium jste spokojený.

„Jsme tu od středy a ta tráva je skvělá, je to úžasný pocit stát po dlouhé době na tak špičkovém hřišti. Moc se na to těšíme. Pro mě jsou anglické stadiony posvátná půda, tady je to krásné, útulné. Je to podobné, jako před dvěma lety na Chelsea. V Premier League jsou ale terény všude podobné.“

Poslouží vám dva roky staré čtvrtfinále Evropské ligy jako dobrá zkušenost?

„Za ty dva roky už jsme jiný tým, personálně jinak obsazený. Z tehdejší základní sestavy tu zůstalo jen pár hráčů. Ale náš styl fotbalu se nezměnil, pořád se snažíme o to samé, o co jsme se snažili ty dva zápasy s Chelsea a teď doma s Leicesterem. A o to samé se budeme pokoušet i tady.“

Nevyvedlo vás z konceptu ani celkem přesvědčivé vítězství Leicesteru na Aston Ville?

„Do půl hodiny tam vedli 2:0, mohli vést tak 4:0. Jenom se potvrdilo to, co už víme, že Leicester má momentálně obrovskou kvalitu a skvělou formu. Vyhrál zaslouženě. Nastoupila jiná pravá strana, hrál Castagne i Pereira, ti můžou hrát i proti nám, v tom to bylo nové.“

Ale bude chybět špílmachr James Maddison...

„Byl bych radši, kdyby hrál. Je to skvělý hráč, to ano, ale myslím, že jeho absence je pro nás spíš komplikace. Kluci už proti němu nastoupili, už ví, jak se na hřišti pohybuje a myslím, že se nám celkem podařilo ho eliminovat. Takhle nevíme, kdo za něj nastoupí, jestli se nezmění rozestavení. Vždycky je lepší mít s tím hráčem přímou zkušenost na hřišti, než když na vás nastoupí zase někdo nový.“