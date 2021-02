Kouč Leicesteru Rodgers: Mourinhův učeň, který dráždil dopisy od matek

Trenérství se učil u Josého Mourinha. S Liverpoolem mu těsně utekl mistrovský titul a fanoušci Celtiku na Brendana Rodgerse vzpomínají s láskou. „Přál bych si, abych ho potkal, když mi bylo čtyřiadvacet. Myslím, že bych tu seděl a mluvil o spoustě titulů, které jsme spolu vyhráli,“ složil mu poctu Steven Gerrard. Před padesátkou se severoirský kouč se zajímavým příběhem vrátil zpátky do Anglie, kde má nevyřízené účty. Právě pod ním Leicester diktuje současnou ofenzivní show.

Kariéra profesionálního fotbalisty podobně jako jeho protějšku Jindřichu Trpišovskému nevyšla. Vážné zranění kolena zabrzdilo Brendana Rodgerse už v mládí. A tak se stejně jako „český Klopp“ vydal na trenérskou dráhu.

Zprvu se zdálo, že ani v roli kouče díru do světa neudělá. Začínal u mládeže v Readingu, avšak nejednalo se o úvazek, který by ho dokázal uživit. Kromě fotbalu musel pracovat ve společnosti zabývající se maloobchodním průmyslem. Na hřiště ale nezanevřel. Rozhodl se cestovat po Španělsku s jediným cílem – vrátit se jako elitní trenér!

Právě poté přišel zlom. V roce 2004 obsadil místo v akademii Chelsea, kde vystřídal hned několik pozic, až si jej José Mourinho vytáhl k áčku za svého asistenta. „José na mě udělal obrovský dojem. Na začátku kariéry jsem měl mnoho mentorů, ovšem on patřil mezi ty největší. Ne vždycky jsem souhlasil s jeho názory, ale to už k fotbalu patří. Byla to skvělá škola,“ vzpomínal Rodgers na léta strávená na Stamford Bridge.

Portugalský taktik byl rovněž ohromen. „Když jsme se poprvé potkali, byl ještě dost mladý. Ale jakmile přišel do prvního týmu, okamžitě jsem pochopil, že má před sebou velkou budoucnost.“

A měl pravdu. Přes Watford a Reading, kde vedl i Marka Matějovského, se dostal do Swansea. „Byl velmi pracovitý, od začátku bylo vidět, že je cílevědomý, tréninky měl promyšlené. Zároveň dost komunikoval s hráči a tudíž působil dojmem pohodového chlapíka. Nemohu na nej říci nic špatného,“ vzpomněl na Rodgerse Matějovský.

Velšský celek dotáhl až do Premier League a předváděl líbivý fotbal. V tu chvíli zavětřil Liverpool. Uznávaná značka chřadla, což byla příležitost pro Rodgerse. Z kádru po Kennym Dalglishovi mačkal maximum. „Reds“ připomínali ofenzivní mašinu. Dlouho to vypadalo, že severoirský taktik vrátí ligovou trofej na Anfield Road.

Dopomoct mu k tomu měly všemožné metody. Stalo se pravidlem před zápasy Liverpoolu, že trenér v kabině četl dopisy od matek jednotlivých hvězd. „Byl jsem tak nervózní, že budu na řadě zrovna já. Trenér mluvil s matkami každého hráče v týmu a nikdo netušil, kdy na něj přijde řada,“ popsal napjatou atmosféru Philippe Coutinho.

Právě u brazilského záložníka pošta od nejbližších zřejmě zafungovala nejvíc. „Zpočátku jsem nevěděl, že trenér přečte dopis od mé matky, pak ale zmínil její jméno a mě zamrazilo v zádech. V dopise stálo, že mě miluje, je na mě hrdá a moc jí chybím. Bylo to až dojemné, ale byla to přesně ta slova, která jsem v tu chvíli potřeboval slyšet.“ Po přečtení dopisu Liverpool statně složil Manchester City a Coutinho obstaral vítěznou trefu.

Přesto Rodgersův příběh v městě Beatles nedopadl happyendem. Na jaře 2014 při kalupu za titulem přišel kolaps – započal ve slavné bitvě s Chelsea vedenou Mourinhem. Steven Gerrard uklouzl na půlce, Demba Ba vystihl přihrávku a… Zbytek už všichni znají. Titul o dva body získal Manchester City. V říjnu 2015 se Liverpool s Rodgersem rozloučil a na uvolněné místo usedl Jürgen Klopp.

Přesto na něj vlivní hráči LFC vzpomínají s úctou. „Přál bych si, abych ho potkal, když mi bylo čtyřiadvacet. Myslím, že bych tu seděl a mluvil o spoustě titulů, které jsme společně vyhráli,“ vzkázal Gerrard. Opojení z triumfu se Rodgers nakonec dočkal, když slavný Celtic Glasgow dovedl k sedmi trofejím. A dnes je zpátky v Premier League. Mourinho – a nyní už i Klopp – mu opět hledí na záda.