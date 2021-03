Provod: Tyhle zápasy jsou za odměnu. Můžeme porážet i velká mužstva

Jak moc vám může pomoct, že jste v minulém kole vyřadili Leicester? Bude potřeba podobný přístup jako „liškám“?

„Určitě. Klíč k tomu, abychom byli v takových zápasech úspěšní, je, že budeme soustředění, že všichni budeme chtít odevzdat maximum a budeme se podporovat a pomáhat si. Musíme být na hřišti nároční, běhaví. V téhle fázi Evropské ligy už není slabého soupeře. Bude to pro nás extrémně náročné utkání, ale tahle zápasy jsou za odměnu. Strašně se těšíme, budeme určitě stoprocentně koncentrovaní.“

Proti Leicesteru jste si navíc dokázali, že můžete hrát vyrovnaně prakticky s kýmkoliv, že?

„Ano, s Leicesterem jsme si potvrdili, že když budeme hrát svým stylem hry a budeme na sebe nároční, tak se to vyplácí a můžeme porážet i takhle velká mužstva. Nějaký klíč k úspěchu můžeme hledat v zápasech s Leicesterem, na druhou stranu ty týmy jsou odlišné, takže i ty zápasy budou podle mě trochu jiné.“

Rangers získali o víkendu skotský titul. Může být pro ně podle vás výhodou, že už jeden velký cíl splnili a mohou se soustředit hlavně na zápasy v Evropské lize?

„Myslím, že to není výhoda ani nevýhoda, protože titul získali čerstvě o víkendu. Je to blízká minulost. Mají před sebou zápas se Celtikem, čekají je těžká utkání. Jsme v podobné fázi sezony, žádný velký rozdíl v tom nebude.“

Daří se Slavii i vám osobně. Co za tím je?

„Skvěle tu se mnou pracují. Slavia teď celkově šlape, je to zásluha nejen trenérů, ale všech lidí okolo. Je skvělé, jak se tu o nás starají a jaký tu máme servis. Kabina funguje, všichni si pomáháme, máme se rádi. Je to hodně o prostředí. Všichni jsou tu na nás nároční a taky hráči, se kterými hraju, jsou na sebe nároční. To člověka motivuje a pomáhá mu to v přípravě i v samotných zápasech. Mám je slova chvály. Jsem nadšený, jak to jde mně a celému týmu. Doufám, že to tak vydrží a bude to pokračovat ještě hodně dlouho.“