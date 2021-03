Trpišovský: Rangers? Z minima maximum. Zklamání, chyběly góly

Přitom jste začali velmi dobře.

„Ano, dali jsme hezký gól, hru jsme měli pod kontrolou, hráli jsme tak, jak jsme chtěli, byli jsme silní v rozehrávce. Bohužel jsme pak dostali gól ze standardky, který trochu změnil ráz a hodně soupeři pomohl.“

Pravda, zápas se od té chvíle začal vyrovnávat, dokonce Rangers byli víc a víc nebezpeční.

„Způsob hry nás stál v první půli hodně sil, i ve druhé jsme dobře začali, ale Rangers se dostávali víc a víc na míč. Přes Morelose se dostávali na naši polovinu, těžko se jim odebíral balon. I tak jsme ale měli možnosti dát druhý gól.“

No, zase tolik příležitostí jste neměli…

„Buď předvedl soupeř dobrý zákrok, nebo jsme byli nepřesní, moc nám nešly finální přihrávky, byli jsme v nich hodně nepřesní, někdy z toho byly i protiútoky, Rangers čekali na naše chyby.“

Když si znovu vybavíte první poločas a váš nástup, mrzí vás nevýhodný výsledek o to víc? Přece jen jste mohli do Glasgow jet ve velmi dobré pozici, alespoň jak se zdálo z úvodu utkání.

„Stoprocentně. Ale Rangers takhle hrají, hlavně v Evropě. Spíš čekají na chybu soupeře, buď jsou silní při ofenzivních standardkách, nebo chodí do otevřený obrany. Ale souhlasím, že pro nás to je zklamání, dali jsme do první půle hodně sil, hráli jsme dobře, ale do kabin jsme odcházeli víceméně s nepříznivým výsledkem. Je to škoda, soupeř v první půli vytěžil z minima maximum. My jsme naopak z naší převahy měli vytěžit víc než jen jeden gól.“

Jaký máte teď dojem z poměru sil obou týmů? Cítíte se před odvetou dost dobří, abyste dokázali postoupit do čtvrtfinále?

„Velká otázka bude stav hřiště, které podle vizualizací a zpráv z Glasgow bude nejspíš ve stavu, které víc vyhovuje Rangers. Jejich přechodová fáze je jednodušší, potvrdilo se to doma s Antverpami, s Benfikou, Poznaní, vyhovuje jim ten jednodušší způsob hry. Na začátku zápasu budou držet postup oni, my tam prostě musíme dát gól, bude to o nás, o naší kvalitě, abychom dobře kombinovali. Uvidíme, co nám hřiště dovolí.“

Bude výhodou pro Rangers, že o víkendu nehrají ligu?

„Bude to mít velký význam. Zápas stál strašně sil oba týmy, spousta soubojů, není nic lepšího, než se po tomhle dávat týden v klidu dohromady na odvetu. My hrajeme v neděli venku v Mladé Boleslavi, výhodu mají určitě Rangers. Kdybychom si mohli vybrat, taky bychom radši nehráli. Ale tak to prostě je.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Stanciu Hosté: 36. Helander Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Holeš – Sima, Stanciu (76. Lingr), Provod, Olayinka (46. Masopust) – Kuchta (71. Oscar). Hosté: McGregor – Patterson, Goldson (C), Helander, Barišić – Kamara (88. Zungu), S. Davis, Aribo (81. Roofe) – Hagi (63. Arfield), Morelos, Kent. Náhradníci Domácí: Deli, Hromada, Vágner, Kovář, Oscar, Višinský, Masopust, Tecl, Lingr Hosté: McLaughlin, Itten, Zungu, Simpson, Wright, Bassey, Arfield, Stewart, Roofe, King Karty Domácí: Zima Hosté: Barišić, S. Davis Rozhodčí Haţegan – Marinescu, Gheorghe – Kovács (všichni ROM) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice