Stanciu dal krásný gól, ale odcházel zklamaný: Radši bych bral 0:0

Nicolae Stanciu krásně poslal Slavii do vedení • Michal Beránek (Sport)

Co na výsledek říkáte?

„Nemůžu říct, že bych s výsledkem spokojený, protože doma remíza 1:1 není moc dobrá. Takhle musíme jet do odvety s tím, že musíme dát gól.“

Přitom v první půli jste skóroval, zkoušel jste střílet i z dalších pozic. Chyběla druhá branka?

„I další hráči měli dobré příležitosti, kdy mohli dát gól. Odehráli jsme skvělý první poločas. Ve druhé půli už to nebyl z naší strany nejlepší fotbal. Je to už čtvrtý nebo pátý zápas za sebou, kdy jsme dostali branku ze standardní situace. Obdrželi jsme jeden hloupý gól. Je to škoda, protože jsme mohli tenhle zápas vyhrát.“

Překvapili vás Rangers něčím?

„Nemyslím si. Viděli jsme je na videu, věděli jsme o nich všechno. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli jen my, měli jsme dost šancí, hráli jsme opravdu dobře. Ale takový je fotbal, skončilo to remízou. Jak jsem už řekl, musíme dát ve Skotsku gól, abychom mohli pomýšlet na postup.“

Těší vás alespoň branka, kterou jste vstřelil? A věděl jste hned, když jste převzal míč, že budete střílet?

„Ano, věděl jsem, že budu střílet. Jakmile jsem vypálil, viděl jsem, že balon má dobrou trajektorii. Doufal jsem, že to bude gól. A taky byl. Mám z něj radost, ale kdybych si mohl vybrat, radši bych nedal gól a bral remízu 0:0 než 1:1.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Stanciu Hosté: 36. Helander Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Holeš – Sima, Stanciu (76. Lingr), Provod, Olayinka (46. Masopust) – Kuchta (71. Oscar). Hosté: McGregor – Patterson, Goldson (C), Helander, Barišić – Kamara (88. Zungu), S. Davis, Aribo (81. Roofe) – Hagi (63. Arfield), Morelos, Kent. Náhradníci Domácí: Deli, Hromada, Vágner, Kovář, Oscar, Višinský, Masopust, Tecl, Lingr Hosté: McLaughlin, Itten, Zungu, Simpson, Wright, Bassey, Arfield, Stewart, Roofe, King Karty Domácí: Zima Hosté: Barišić, S. Davis Rozhodčí Haţegan – Marinescu, Gheorghe – Kovács (všichni ROM) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice