Kolářovo podcenění. Nevím, kam vyrážel a v jakém tempu, divil se Kuka

Kolář prožil nepříjemné chvilky v prvním poločase sledovaného duelu. Domácím hodně zatrnulo ve 34. minutě, kdy vrácený balon od Simy tečoval u vápna stoper David Zima. Slávistický gólman měl štěstí, že hosté snadno nabídnuté možnosti nevyužili.

Povedlo se jim to o dvě minuty později, kdy srovnal na 1:1 Helander. Kolář zůstal zbytečně u své pravé tyče, odkud nechal projít míč od Ianise Hagiho až ke střelci, který měl před prázdnou bránou snadnou pozici.

„Tohle bylo varování, tamto bylo podcenění. Nevím, kam brankář vyrážel a navíc v jakém tempu. K nepříjemné situaci mohlo dojít i v předchozím momentu. Vnímám to jako podcenění. To se musí dohrát, dokud míč neopustí hřiště,“ prohlásil po prvním poločase v zápasovém studiiu České televize Pavel Kuka, bývalý útočník Slavie i reprezentace.

Ve druhém poločase už Kolář žádný „blikanec“ nedopustil, naopak své barvy výrazně podržel. V 64. minutě skvěle zasáhl po střele Kenta, když vyškrábl nepříjemný balon letící pod břevno. Vyznamenal se i gólman Rangers Allan McGregor. 39letý matador v samém závěru perfektně zlikvidoval hlavičku Lukáše Masopusta. Výsledek 1:1 dává větší postupové naděje skotskému mistrovi.

„Byl tam nešťastný odraz a hlavně zbytečný faul. Balon se odrazil v souboji do prostoru, kam se normálně neodráží, a Hagi tam byl první. Byla to shoda okolností, gól z toho, aniž by to soupeř chtěl,“ přiznal po utkání trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Není to ideální výsledek, protože jsme si nechali dát gól. Ale prezentovali jsme se stylem, kterým jsme chtěli. Chyba je, že si necháváme dát gól ze standardní situace. Dostáváme jich moc a nemělo by se to stávat. Jinak jsme vyhráli jedna nula a vypadalo by to líp. Tahle situace byla hodně smolná. Jejich hráč to nějak odrazil stehnem, ale je to naše velká chyba, že to nedokážeme odehrát,“ mrzelo po utkání záložníka Lukáše Provoda.

„Některé situace jsme vyřešili, ale nepohlídali jsme si standardku, to mě mrzí. Ani nevím, jak ten gól padl. Dostalo se to k lajně, on to dal pod sebe, musím se na to podívat. Nestihl jsem tam jít. Mohl jsem skočit do něj, byla by to penalta a stál bych další zápas za žlutou kartu. Zbylo jen čekat, že to nestihne, nebo dá míč pod sebe, bohužel se stala druhá možnost. Je to pro ně výborný výsledek do odvety, pro nás taky není špatný,“ hodnotil bezprostředně po utkání do kamer 26letý gólman.

Kolář platí za nezpochybnitelnou jedničku a výraznou oporu Slavie. Skvělými výkony se v uplynulých sezonách vypracoval až do reprezentace a několikrát se hovořilo o zájmu zvučných zahraničních celků. Nicméně v posledních měsících chybuje nezvykle často. Výrazně zaváhal na Slovácku (3:2), na konci února mu v ligovém utkání propadl do sítě nenápadný centr od Lukáše Sadílka. Čisté svědomí neměl ani v zápase v Příbrami (3:3), kdy podklouznul při nahrávce od Ondřej Kúdely a nechal projít balon do sítě.