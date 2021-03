ZNÁMKOVÁNÍ Slavie: nebezpečný Bah, tahoun Stanciu i nevýrazný Sima

Nic není rozhodnuté, postupujícího do čtvrtfinále Evropské ligy ze souboje Slavia - Rangers určí až odveta. Úvodní duel v Edenu skončil remízou 1:1, která červenobílým předurčuje, že chtějí-li projít do další fáze, musejí ve Skotsku skórovat. Ve čtvrtečním střetnutí se to podařilo z řad Pražanů Nicolae Stanciovi, který byl ofenzivním tahounem a vysloužil si za svůj výkon známku 7, až inkasovaný gól jako by z něj vysál energii. Nejlépe si vedl Alexander Bah, lehkost jako v posledních týdnech naopak nepředvedl Abdallah Sima. Podívejte se v GALERII, jak deník Sport ohodnotil výkony jednotlivých slávistů v první bitvě s Rangers.